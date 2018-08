Pražští radní schválili změnu zákona o památkové péči. Praha by tak mohla rozhodovat o památkách bez ohledu na názor NPÚ

Staroměstskou radnici čeká další rekonstrukce. Kromě hlavního objektu se bude týkat z velké části přilehlého domu U Minuty. Záměr zadat zakázku na práce za 130 milionů korun dnes schválili pražští radní. Úpravy radnice mají být spíše technického rázu a mají zlepšit využitelnost budovy pro turistický ruch, svatby a další akce. V domě U Minuty vznikne výstavní prostor. Konstrukční stavební změny se podle schváleného materiálu budou týkat jen částí radnice vybudovaných ve 20. století. Původní historické konstrukce tak zůstanou zachovány. "Využití Staroměstské radnice se nemění, pouze se upravují prostory tak, aby mohly být využívány současně a nekřížily se provozy turistů, svatebčanů a také účastníků akcí pořádaných magistrátem," píše se v materiálu. Magistrát už má na rekonstrukci stavební povolení. Naopak památkově cenný dům U Minuty, který vznikl začátkem 15. století, by se měl podle představ magistrátu dočkat nového využití jako veřejně přístupný výstavní prostor. Ve čtyřech takzvaných radničních domech, ke kterým se dům U Minuty řadí, město už loni založilo Pražské kreativní centrum a poskytlo je za výhodné ceny různým organizacím. Sousední dům U Zlatého rohu využívá například Skautský institut. Poslední měsíce Praha rekonstruuje věž Staroměstské radnice. V první fázi rekonstrukce věže Staroměstské radnice byla zabezpečena statika kamenů, v oknech ochozu přibyly kvůli bezpečnosti mříže a byly vyleštěny zlaté prvky na věži. Ochoz byl zpřístupněn loni v prosinci. V březnu se na věž vrátily věžní hodiny. Nyní následuje oprava orloje a kaple Staroměstské radnice. Vše by mělo být hotové do letošních oslav 100. výročí vzniku Československa. Za kompletní rekonstrukci hlavní město zaplatí 55 milionů korun bez DPH.