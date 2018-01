Před 20 lety vypukla aféra o sexuálním poměru prezidenta Clintona se stážistkou Lewinskou

WASHINGTON/PRAHA Před 20 lety, 21. ledna 1998, informovala média o sexuálním poměru mezi prezidentem USA Billem Clintonem a bývalou stážistkou v Bílém domě Monikou Lewinskou. Kvůli aféře čelil Clinton, který byl prezidentem v letech 1993-2001, jako druhý prezident USA procesu impeachmentu. Ústavní žalobu, stejně jako Andrew Johnson v roce 1868, ale nakonec ustál.

Po celý rok, kdy kauza plnila přední stránky novin, se Clinton kromě podpory manželky Hillary těšil i nebývalé podpoře veřejnosti. Na dvě třetiny Američanů byly po dobu vyšetřování proti jeho sesazení, ačkoli už tehdy bylo zřejmé, že prezident v dané věci nemluvil vždy pravdu. K tomu, že lživě svědčil, se Clinton přiznal v lednu 2001 - v poslední den v úřadě.



Na večírek, který následoval oscarový ceremoniál, dorazila i Monika Lewinská, bývalá stážistka u prezidenta Billa Clintona.

Vyšetřovatelé v kauze Lewinská zkoumali prezidentovy kontakty se stážistkou do nejmenších detailů. Chtěli dokázat, že Clinton při výpovědi v lednu 1998 lhal, když tvrdil, že s Lewinskou neměl „sexuální poměr“. Jako důkaz použili i její šaty, na nichž testy DNA prokázaly (dva roky po „aktu“) prezidentovo sperma. Ještě před zveřejněním této skutečnosti ale Clinton v srpnu 1998 před porotou i v televizi přiznal, že měl se stážistkou „nepatřičný intimní kontakt“.

Nezávislý vyšetřovatel Kenneth Starr, který už předtím šetřil jiné Clintonovy aféry, uvedl, že prezident měl Lewinskou nutit, aby o jejich vztahu lhala. Vyplynulo to údajně z telefonátů, jež si nahrávala Linda Trippová se svou tehdejší přítelkyní Lewinskou. Křivopřísežnictví v kauze Lewinská a maření spravedlnosti nakonec schválila Sněmovna reprezentantů jako dva články ústavní žaloby, kterou ale Senát v únoru 1999 zamítl. Clinton se ve funkci udržel.

„Co jsem provedl s Monikou Lewinskou, bylo nemorální, byla to hloupost. Hluboce jsem se za to styděl a nechtěl jsem, aby se to vědělo,“ vysvětlil své někdejší lhaní Clinton v pamětech, jež vyšly v červnu 2004. Aniž by v nich rozváděl podrobnosti, přiznal pouze, že „nevhodný vztah“ začal v době stresu za krize kolem státního rozpočtu koncem roku 1995. Prezident byl nakonec potrestán jen symbolicky pětiletým zákazem právní praxe a pokutou 25.000 dolarů.