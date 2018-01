Před cestou do KLDR si vyřiďte závěť a pohřební záležitosti, doporučují USA občanům

WASHINGTON/PRAHA Občané USA mají velmi omezené možnosti, jak vycestovat do Severní Koreje. Pokud se však někomu podaří získat povolení od úřadů, měl by podle ministerstva zahraničí raději sepsat závěť. USA totiž v zemi nemohou poskytnout svým občanům jakoukoliv pomoc.

„Navrhněte poslední vůli a určete vhodného příjemce životního pojištění a plné moci, prodiskutujte s blízkými plán péče o děti, zvířata, majetek,“ stojí v doporučení amerického ministerstva zahraničí.



Podle něj by všichni američtí občané, kteří si přejí navštívit Severní Koreu, měli raději sepsat závěť, zařídit si vše potřebné k pohřbu a určit opatrovníky pro své děti a zvířata.

Podle deníku The Telegraph tuto radu zveřejnilo ministerstvo zahraničních věcí během minulého týdne. Je součástí pravidel pro cestovatele, kteří si přejí odcestovat do Severní Koreje i přes velmi složitý schvalovací systém.

Podle ministerstva zahraničních věcí by se cestovatelé měli raději připravit na nejhorší možné scénáře. V Severní Koreji totiž Spojené státy nemají diplomatické zastoupení, ani pohotovostní služby, které by mohly občanům pomoci v případě krize.

Severokorejci v záležitostech amerických občanů komunikují pouze se švédskou ambasádou. Často však na švédské podněty reagují zpožděně nebo je absolutně ignorují.

Severní Korea dlouhodobě na stránkách zahraničního servisu USA spadá do kategorie „úroveň 4 – Necestovat“. Společně s KLDR jsou na čtvrté úrovni následující země: Írán, Irák, Afghánistán, Sýrie, Mali, Jemen, Libye a Somálsko.

Podle stanov ministerstva zahraničí vydaných v srpnu loňského roku nelze z USA do KLDR odcestovat pouze s cestovním pasem. Američané musí mít i speciální povolení, které uděluje ministerstvo. Spojené státy tak reagovaly na zadržení amerického studenta Otta Warmbiera.

Občané Spojených států mohou do KLDR vycestovat pouze za určitých podmínek. Povolení mohou získat pouze novináři, pracovníci Červeného kříže, popřípadě musí být návštěva režimu v národním zájmu USA.

Student, který zemřel po návratu

Americká administrativa se rozhodla nastavit nová pravidla poté, co loni v létě po návratu do vlasti zemřel dvaadvacetiletý americký student Otto Warmbier. Po zadržení v KLDR byl odsouzen k 15 letům v pracovním táboře.



Rodiče amerického studenta vězněného v Severní Koreji Otty Warmbiera uvedli, že jejich syn byl po příletu do USA slepý, hluchý, prudce sebou trhal, křičel a bezvýrazně zíral. Doufali, že je pouze ve stavu navozeném lékaři a že díky péči amerických specialistů se jeho stav zlepší. Ani po pitvě však nebyli patologové s to určit, co bylo příčinou jeho smrti.

Vztahy mezi USA a Severní Koreou jsou dlouhodobě napjaté. Vzájemné urážky mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a severokorejskou propagandou jsou běžnou záležitostí.

Trump v listopadu loňského roku opět zařadil Severní Koreu na seznam zemí podporujících terorismus. Jako důvody tehdy zmínil vražedné zátahy Kim Čong-unovy administrativy proti občanům KLDR i smrt amerického studenta Warmbiera.