Před Národním muzeem vznikne největší světový Palachův památník. Plánoval se od 70. let

PRAHA Národní muzeum (NM) připravuje rekonstrukci památníku Jana Palacha před budovou bývalého Federálního shromáždění v Praze, kde dnes část muzea sídlí. Objekt, o němž jen málokdo věděl, že byl před čtyřmi desítkami let jako připomínka Palachova činu z roku 1969 zamýšlen, by měl být osazen původně plánovanou plastikou Miloslava Chlupáče. Řekl to Michal Stehlík, náměstek NM pro výstavní a sbírkotvornou činnost. Jde podle něj o jedinečný objev, prakticky největší Palachův památník na světě.

Na skutečnost, že před Novou budovou NM, dříve sídlem socialistického parlamentu stojí vysoký stožár, který při dostavbě objektu jeho autor Karel Prager zamýšlel jako pomník Palachovy oběti, upozornila čtvrteční MfD. Na chodníku mezi budovou a magistrálou stojí černý bezmála třicetimetrový ocelový pylon. Důkaz jeho původního určení byl nyní objeven v Pragerově archivu.



Stožár, který byl navržen jako obrovská skulptura, se restauruje. „Nyní dochází k základnímu ošetření památníku, po dokončené rekonstrukci muzea bychom rádi na památník umístili původně plánovanou plastiku sochaře Miloslava Chlupáče. Myslím, že si to mimořádná oběť Jana Palacha jednoznačně zaslouží, nehledě na mimořádný příběh celého tohoto památníku,“ uvedl Stehlík.

Autoři v 70. letech pravý smysl památníku zamlčovali. Na stožáru stojícím nedaleko Palachova činu měla být umístěna Chlupáčova žulová plastika nazvaná Plamen, což úředníci počátkem 70. let zakázali. Model plastiky je ale uchován v Národní galerii.

Památník Jana Palacha v Praze. John Hejduk; Miroslav Cikán, Pavla Melková (MCA atelier, Praha), spoluautoři Václav Králíček, James Williamson, 2015

Praha tak po dlouhých letech bude mít dva Palachovy památníky. Před několika lety byla na Alšově nábřeží odhalena skulptura amerického architekta a sochaře českého původu Johna Hejduka. Tento památník nazvaný Dům syna a Dům matky tvoří dvě geometrické plastiky, také znázorňující stylizované plameny.

Národní muzeum by také mělo připravit novou podobu Palachova rodného domu ve Všetatech na Mělnicku, který stát vykoupil. Přípravy zatím ztroskotaly na malém zájmu firem o stavební práce potřebné k jeho rekonstrukci.