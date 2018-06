Před Rolling Stones v Letňanech zahraje Pražský výběr. Je to splněný sen, říká Pavlíček

PRAHA Předkapelou na koncertu skupiny Rolling Stones, který se v rámci turné No Filter uskuteční 4. července v pražských Letňanech, bude Pražský výběr. Kapelu si stejně jako druhého předskokana, švýcarskou skupinu Gotthard, vybrali samotní Rolling Stones. Novináře o tom v pondělí informoval pořadatel koncertu Serge Grimaux.

„Je to velká čest a vyvrcholení naší hudební dráhy, nikdy bychom tomu nevěřili, že se to může stát,“ uvedl zpěvák a klávesista Michael Kocáb. Legendární Pražský výběr na velkém koncertu vystoupil naposledy v prosinci 2016 v pražské O2 areně. Kocáb tehdy prohlásil, že není vyloučeno, že akcí v O2 areně skupina uzavře svoji koncertní činnost.

Pavlíček: Díky Rolling Stones jsem začal brnkat na kytaru

„Jedny z prvních věcí, které jsme slyšel v mých rockových počátcích, byly písničky Stounů. Díky nim jsem začal brnkat na kytaru. Je to splnění velkého snu. Na světě není moc kapel, které by hrály celý život v takové formě. Stouni jsou opravdu světový unikát a já se na to hrozně těším,“ řekl kytarista Michal Pavlíček.

Pražský výběr měl mezi lety 1983 a 1986 zákaz působení. Rozpadl se v roce 2006. Pavlíček si s Kocábem stiskl ruku až po šesti letech na pohřbu bývalého prezidenta Václava Havla, který prý jednou v nadsázce prohlásil, že snad dříve usmíří Palestince s Židy než Pražský výběr. Kapela nazvaná podle značky levného vína rozšířeného v 80. letech se na turné v roce 2012 sešla v sestavě tvořené vedle Kocába s Pavlíčkem také baskytaristou Vilémem Čokem a bubeníky Klaudiem Kryšpínem a Jiřím Hrubešem. V této sestavě zahraje i před Rolling Stones.

Na předchozích třech pražských koncertech Rolling Stones se v rolích předkapel z tuzemských skupin představili Vladimír Mišík s Etc...a skupiny Lucie a Olympic.

Na koncert bez auta

Pořadatelé očekávají návštěvu minimálně 50.000 lidí. Brány se otevřou ve 14:00, v 18:00 vystoupí Gotthard, o hodinu později přijde na řadu Pražský výběr. Rolling Stones začnou hrát okolo 20:30. Koncert se uskuteční za každého počasí.

Pořadatelé upozorňují, že v Letňanech nebude možnost parkování. Návštěvníci koncertu musí použít městskou hromadnou dopravu. Metro bude jezdit do dvou hodin ráno, koncert skončí okolo 23:00. „Bezpečnost musí být zaručena, kapela požádala, abychom poprosili diváky nenosit do hlediště nic většího než věci formátu formát A5. V areálu nebudou žádné šatny ani úschovny věcí,“ sdělil promotér Grimaux.

Vstupenka bude mít podobu čipového náramku, který bude sloužit zároveň jako peněženka. Všechny platby za občerstvení nebo suvenýry budou v místě koncertu pouze bezhotovostní. Náramky, které se v současné době používají na podobných akcích ve světě, umožní rychlou kontrolu v turniketech. Pravidla použití náramků a způsob navrácení nevyužitých peněz se nacházejí na www.rollingstones.cz.

Organizátoři akce počítají v areálu v Letňanech s maximální kapacitou 85.000 diváků. Zatím nejvíce jich tam dorazilo v roce 2016 na koncert AC/DC, který sledovalo 60.000 fanoušků. Rolling Stones drží návštěvnický rekord koncertu v ČR, když 5. srpna 1995 přišlo na jejich vystoupení na bývalý spartakiádní stadion na Strahově 130.000 lidí.