Před soud se vrací kauza vyloučené studentky s hidžábem. Zeman promluví v OSN

Případ somálské studentky, která chce omluvu od zdravotnické školy kvůli údajnému zákazu nosit při vyučování muslimský šátek hidžáb, se vrací před soud. Dívka napoprvé neuspěla a škola se jí omlouvat nemusela. Prezident Miloš Zeman vystoupí v úvodu 72. zasedání Valného shromáždění OSN.

- Městský soud v Praze projedná odvolání somálské studentky, která se domáhá omluvy od pražské Střední zdravotnické školy kvůli údajnému zákazu nosit při vyučování muslimský šátek hidžáb. V lednu soud Střední zdravotnickou školu zprostil žaloby z diskriminace. Podle dívky jí škola zakázala nosit šátek, čímž ji nepřímo diskriminovala. Soudkyně však dospěla k závěru, že se Somálka nikdy nestala studentkou školy, a nemůže proto uplatnit nárok podle antidiskriminačního zákona.

- Bude jednat rada hlavního města. Na programu je mimo jiné rozvoj preference MHD, nákup motocyklů pro městskou policii nebo střednědobý plán rozvoje vodohospodářské infrastruktury na roky 2018 až 2022. Radní projednají rovněž návrh na zřízení další scény divadla Minor.

- Kvůli nakládání s odposlechy v případu Shahrama Abdullaha Zadeha, souzeného pro daňové úniky, bude jednat schůze sněmovní komise pro kontrolu použití odposlechů a komise pro kontrolu činnosti GIBS. Podnikatel obvinil policii, že odposlouchávala jeho hovory s obhájci a následně dala tyto záznamy do spisu. Podle Zadehovy advokátky Aleny Kojzarové tak měli detektivové detailní přehled o tom, jak se chce Zadeh bránit proti svému obvinění.

- Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Vladimíra Weise. V roce 1954 byl odsouzen za to, že z náboženských důvodů odepřel vojenskou službu. Nyní jde o to, zda mu za to náleží odškodnění, anebo postačí omluva.



- Před odvolacím soudem stane trojice mužů, které za únos a znásilnění mladé ženy z Jihlavska poslal brněnský krajský soud na osm až 12 let do vězení. Z ženy si údajně chtěli udělat dlouhodobou sexuální otrokyni. Muži dívku unesli loni, když čekala na autobusové zastávce.

- Akademie věd udělí prestižní Akademické prémie mimořádným vědeckým osobnostem, které v mezinárodním měřítku patří ke špičce svého oboru.

- V New Yorku začíná všeobecná rozprava 72. zasedání Valného shromáždění OSN. Potrvá do 25. září. Úvodní den mimo jiné vystoupí Donald Trump, Emmanuel Macron, Andrej Kiska a Miloš Zeman, který promluví jako osmý v pořadí.



- Velký senát Evropského soudu pro lidská práva vynese rozsudek v kauze stížnosti někdejšího ředitele sekce správy majetku českého ministerstva obrany Václava Regnera na postup, jakým mu byla odebrána bezpečnostní prověrka. Soud už dříve stížnost zamítl.

- Barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij se vyjádří k otázce Rohingů v Barmě, odkud v poslední době uprchlo před násilím do Bangladéše téměř 400 000 muslimských příslušníků této etnické menšiny.