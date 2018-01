Předběhl Disneyho. Reynaudova animace uchvacovala ještě před příchodem filmu

V úterý 9. ledna uplynulo rovných sto let od úmrtí francouzského animátora Charlese-Émila Reynauda. Ten předběhl dobu hlavně díky vynálezu takzvaného praxinoskopu. I díky tomu je považován za otce animace jako takové. Zachoval se jen zlomek jeho díla, protože Reynaud většinu svého vybavení naházel do řeky.

V chudobě a zapomnění zemřel 9. ledna 1918 ve věku 73 let Charles-Émile Reynaud, který je dnes považován za jednoho z otců animovaného filmu. Díky svému vynálezu, kterému říkal projekční praxinoskop, ještě před příchodem kinematografu bratří Lumierů bavil publikum krátkými animovanými příběhy. Představení Reynaudova „optického divadla“, která od října 1892 pořádal v pařížském muzeu voskových figurín Grevin, byla ve své době velmi populární.

K mechanice a výtvarnému umění měl blízko díky rodičům - po otci zdědil technické nadání, po matce zase výtvarné sklony. Nějakou dobu se živil jako fotograf a odtud bylo v druhé půli 19. století blízko do světa pohyblivých obrázků.

Charles-Émile Reynaud na dobové fotografii.

Zázrak jménem praxinoskop

Diváci filmů Karla Zemana znají princip promítání rozfázovaných obrázků z pohyblivého bubnu - a podobný použil také Reynaud ve svém praxinoskopu. Ten ale používal i zárodek filmového pásu, až 50 metrů dlouhý, na kterém byly ručně malované obrázky. Do středu zařízení pak Charles-Émile Reynaud umístil soustavu zrcátek, díky kterým mohlo scénu sledovat více diváků najednou. První verze praxinoskopu promítala opravu jen jednoduché rozpohybované animace.



Později byl na již upraveném praxinoskopu promítaný i Chudý pierot (Pauvre Pierrot), nejstarší dochovaný animovaný film na světě z roku 1891. Prvním animovaným filmem v historii měl být snímek Dobré pivo (Un bon boc) ze stejného roku. Ten je ale považován za ztracený, protože Reynaud hodil pásky s ním do řeky Seiny. Reynaudovy filmy vznikaly už před vynálezem normálních filmů - kinematograf vymysleli bratři Lumiérové až v roce 1895.



Do roku 1900 vidělo jeho produkci na půl milionu lidí, malované příběhy ovšem v té době nemohly konkurovat kinematografu, který zobrazoval skutečné lidi. Po neúspěšných pokusech o vylepšení praxinoskopu naházel zlomený a zchudlý Reynaud přístroje i filmy do Seiny. Do dneška se zachovala jen nepatrná část jeho díla, vzácný zlomek má i Národní technické muzeum v Praze.