Filip tvrdí, že Zemana upozorňoval na CEFC. Problémy firmy by podle něj neměl řešit Hrad

PRAHA Předseda KSČM Vojtěch Filip plánuje promluvit s prezidentem Milošem Zemanem o kauze šéfa CEFC a poradce prezidenta Jie Ťien-minga. Novinářům řekl, že se na případ údajně zadrženého byznysmena, o kterém nejsou bližší informace, v pátek zeptal delegace čínské vládní strany, kterou přijal v Praze. Na nedomyšlenosti CEFC prý upozorňoval Hrad už dříve.

Informace o zadrženém odjeli tento týden do Číny zjišťovat místopředseda představenstva evropské CEFC Group Company Jaroslav Tvrdík, kancléř Vratislav Mynář a prezidentův poradce Martin Nejedlý.



Filip uvedl, že nepotřebuje na tyto věci jezdit do Pekingu. „Položil jsem otázku, co je s předsedou CEFC, a vedoucí odboru střední a východní Evropy (mezinárodního oddělení čínské komunistické strany) mi odpověděl, že při každé spolupráci dojde k nějakému problému a ten je třeba řešit jenom spoluprací,“ uvedl. Předpokládá, že Čína k případu „zaujme nějaké stanovisko“ pro své občany, je to ale věcí jejího suverénního rozhodování.



Poznamenal také, že upozorňoval ambasádu i prezidenta, že některé kroky CEFC se mu jeví z pohledu strategického partnerství nedomyšlené. „Nerad bych, abychom zatěžovali naše smlouvy a vztahy tím, že něco je větším problémem, než by v běžných obchodních vztazích mělo být,“ uvedl. Před dvěma lety uzavřená smlouva o strategickém partnerství umožňuje podle Filipa České republice mít velmi významné postavení uvnitř Evropy a zvyšuje její prestiž vůči ostatním členům EU, zejména vůči Německu, které o podobné postavení usilovalo také.

České vedení CEFC si má podle Filipova názoru řešit problémy samo. „Jestli si nadělali problémy, ať si to řeší. Pravděpodobně to oni za problém mají, tak ať si ho vyřeší,“ uvedl s tím, že si v každém případě udělá čas, aby prezidentovi řekl svůj názor.

Jie Ťien-ming měl být v Číně zatčen v polovině února. CEFC ani čínské úřady dosud zatčení oficiálně nepotvrdily. Vyšetřován má být kvůli podezření z ekonomické kriminality. CEFC si před časem vybrala Českou republiku jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Zeman Jie Ťien-minga také jmenoval v roce 2015 svým zvláštním ekonomickým poradcem. Tím stále zůstává, podle Hradu Zeman s dalšími kroky vyčká na oficiální potvrzení z Číny.

Skupina CEFC působí především v energetice, financích a průmyslu. Podle vlastních údajů je největší soukromou společností v Šanghaji a sedmou největší privátní firmou v Číně. Na počátku března se objevily spekulace, že vedení a provoz společnosti CEFC China Energy převzala investiční agentura, která spadá pod vládu v Šanghaji. Mluvčí CEFC China Energy však agentuře Reuters řekl, že firmu o převzetí nikdo neinformoval a že ji nadále řídí současný management.