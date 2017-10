Předvolební skandál v Rakousku. Na favorita skrytě zaútočila na Facebooku sociální demokracie

VÍDEŇ Falešné facebookové profily, půl milionu eur na špinavou práci a kontroverzní politický stratég v pozadí. Volební finiš v Rakousku, kde se bude za dva týdny předčasně volit nový parlament, poznamenala aféra s nactiutrhačnou kampaní. Jejím terčem je ministr zahraničních věcí a lídr konzervativních lidovců Sebastian Kurz, který je favoritem na volební vítězství.

Po dobu několika měsíců byl vystaven negativní kampani, jejímiž hlavními nástroji byly dva podvržené facebookové profily.



Lidovci, kteří oba účty dlouhodobě označovali za dílo politické konkurence, ale pro svá tvrzení neměli dlouho důkazy. To platilo až do minulého víkendu, kdy list Die Presse odhalil, že stopy od obou facebookových stránek vedou do hlavní kanceláře rakouských sociálních demokratů kancléře Christiana Kerna.

A nejenom to. V okolí jejich stranického volebního štábu působila „speciální jednotka“ s rozpočtem ve výši půl milionu eur s­ úkolem spravovat oba falešné facebookové profily. Za vznikem skupiny stál kontroverzní izraelský politický stratég Tal Silberstein, jenž má pověst, že umí především negativní kampaně.

Když byl letos v srpnu zatčen v­Izraeli kvůli korupci, socialisté s ním oficiálně spolupráci ukončili. Facebookové stránky ovšem fungovaly dál.