REKONSTRUKCE: Střelec Cruz zaútočil v 5 třídách, ze školy utekl s ostatními. Potom šel do Subway a McDonalds

PARKLAND/PRAHA Devatenáctiletý Nikolas Cruz ve středu zaútočil ve střední škole v americkém městě Parkland na Floridě. O život přišlo 17 osob. Vážně zraněno bylo 15 lidí, čtyři z nich jsou stále v kritickém stavu. Cruz napadl školu, ze které byl před rokem z kázeňských důvodů vyloučen. Masakr patří mezi deset netragičtějších případů střelby na školách ve světě.

Podívejte se na „rekonstrukci“ tragických událostí podle toho, jak je popsal šerif okresu Broward Scott Israel. Cruz se v noci na pátek vyšetrovatelům k činu přiznal.



Středa 16. února 2018 14:06 (20:06 SEČ)

Řidič Uberu na nespecifikované adrese nabírá Nikolase Cruze.

14:19

Cruz vystupuje z auta u střední školy Stoneman Douglas na adrese 5901 NW Pine Island Rd.



14:21:18

Cruz vstupuje na východní schodiště budovy č. 12 školy. V ruce má černou tašku na pušku, uvnitř poloautomatickou útočnou pušku AR-15.

14:21:30

Cruz vystoupal po schodišti do prvního patra, v ruce drží vyndanou pušku.

14:21:33

Cruz má pušku už připravenou ke střelbě. Vstupuje do místnosti 1215 a střílí. Pálí pak i v místnostech 1216 a 1214. Poté se vrací do místností 1216 a 1215, poté vstupuje do č. 1213. Střelec se po západním schodišti vydává do druhého patra. V místnosti 1234 tam střílí do jednoho člověka.

14:24:39



Cruz stoupá po východním schodišti do 3. patra.

14:27:37

Cruz se vydává z třetího patra dolů. Odhazuje pušku a batoh. Po schodech se pak rozebíhá.

14:28:35

Z budovy 12 Cruz vybíhá směrem k tenisovým kurtům v areálu školy a pak míří na jih.

14:29:51

Cruz běží na západ přes pozemky spolu s ostatními unikajícími studenty. „Zamíchal se mezi ostatní k smrti vyděšené studenty,“ popsal šerif Scott Israel.



14:50

Vrah nejméně 17 lidí vchází do supermarketu Walmart. Zastavuje se ve fastfoodu Subway a dává si pití. Pak ze supermarketu odchází.

15:01

Cruz jde do dalšího fastfoodu. V restauraci McDonalds si na chvilku sedne, pak se vydává toulat dál.

15:41

Policisté zadržují Cruze na 2700 Wyndham Rd. ve vedlejším městě Coral Springs - zhruba 1,5 km od školy. Střelec se nebránil, když se na něj vrhl policista z oddělení Coconut Creek. Na místo přijíždí detektivové z oddělení vražd a Cruze identifikují jako útočníka ze školy.



Policie pak převezla ze zatím neznámého důvodu do nemocnice, zřejmě po prohlídce putoval Cruz do policejní cely. Ve čtvrtek ho prokuratura obvinila ze sedmnáctinásobné úkladné vraždy. Cruz odpoledne stanul před soudem, který ho odmítl propustit na kauci.

