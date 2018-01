PŘEHLEDNĚ: Je Drahoš ‚vítač‘? Co kdy přesně řekl o uprchlících a kvótách

PRAHA „Přesně tento typ lží a dezinformací jsem očekával. Je to obyčejná pomluva,“ uvedl prezidentský kandidát Jiří Drahoš v reakci na to, že se v denících Právo a Deník objevily inzeráty, které hlásají „Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše!“ a nabádají k volbě Zemana. „Souhlasím pouze s částí Stop imigrantům. Nikdo z nás tady vlny imigrantů nechce,“ řekl listu Deník Drahoš. Server Lidovky.cz přináší přehled výroků od roku 2015, jimiž akademik zaujal postoj k uprchlické krizi a problematice.

Zadavatelem inzerátu je firma Euro-Agency, která podle Zemanova transparentního účtu před prvním kolem voleb zaplatila 1,8 milionu Kč právě za inzerci v denním tisku. Přestože inzerát Drahošovi příznivý postoj k uprchlíkům nepřičítá, spojením slov Drahoš a imigranti může vytvořit zkreslený dojem o jeho názoru na uprchlickou krizi.

Postoj Drahoše k nelegální migraci a takzvaným migračním kvótám je ostatně na sociálních sítích často zmiňovaným tématem. Drahošovi odpůrci ho v komentářích označují jako „vítače“ nebo „sluníčkáře“, což je pisateli vnímáno jako negativní hodnocení. Drahoš přitom už v období před prvním kolem voleb uvedl, že řešením ekonomické migrace z Afriky je pomoc přímo v zemích původu. Vybídl také ke kontrolám na vnějších hranicích Evropy.



Server Lidovky.cz vytvořil průřez Drahošovými medializovanými výroky k otázce migrace z posledních tří let:

leden 2018

zdroj: Novinky.cz, Právo



„Vůči migrační krizi se vymezuji jasně už od začátku kampaně. Neříkám nic jiného v těch zásadních věcech než třeba Mirek Topolánek. Nechceme tady každého, je třeba zabránit migraci, je třeba pomoci lidem tam u nich. Nevidím tady žádný rozpor mezi tím, co k migraci říkal Mirek Topolánek a co říkám daleko delší dobu já.“

k podpisu dopisu vědců (viz níže v textu): „Není tam žádný posun. Doporučuji každému, kdo zmiňuje výzvu proti strachu a násilí, aby si ji nejdříve přečetl. Výzva byla míněna tak, že v té době byli hlavní problém uprchlíci z válečných oblastí. Uprchlík je nějak definován a je na to mezinárodní konvence. Náš dokument vyzýval zejména politiky, aby nehromadili levné body na úkor jiných, ale není tam ani slovo o vítání, ani slovo o zvaní.“

„Výzva tehdy vznikla, já jsem ji podepsal. Není tam ani slovo o vítání, ani slovo o zvaní. Dokonce začíná tím, že nechceme podceňovat nebezpečí plynoucí z migrace. To je klíčové. V současné době je situace jiná a já se vůči migraci vyjadřuji naprosto jasně a znovu zdůrazňuji, že to není nijak odlišný názor od Mirka Topolánka, tak si myslím, že jeho příznivci nemusí mít problém.“

„Samozřejmě migrační krizi nezvládneme sami. My nemůžeme zabetonovat svoje hranice a čekat, až se to na nás nedej bože jednou přivalí. Je třeba to řešit v rámci civilizovaného světa, v rámci Evropy, v rámci našich kulturních pravidel. Lidé mají pocit, že je všichni pořád jen straší. Opakují, že slyší pana Okamuru a jiné politiky, a všichni jim jenom pořád říkají, bojte se, bude to hrozné, vystupme ze všech spojeneckých svazků, vystupme z EU, zapomeňme na naše spojence, kteří nám garantují bezpečnost. Ti lidé tohle nechtějí slyšet. Oni chtějí slyšet povzbudivá slova a neslyší je ani od prezidenta, ani od řady politiků. Takže když jim je říkám já, tak reagují velmi pozitivně.“



listopad, 2017

zdroj: Denik.cz



„Já se na rozdíl od pana Topolánka o tom s lidmi bavím od jara, kdy jezdím po kampani. Ekonomická migrace je téma. O tom lze debatovat věcně. Prezident nemá říkat, aby se lidé báli. Prezident má říkat, že tu migraci zvládneme. My sami tu ekonomickou vlnu ale nezastavíme.“

červen, 2017

zdroj: iDnes.cz (pozn.: doplněno po upozornění čtenáři)



„Přijmout tady nějakých 2 600 z bezpečnostního hlediska prověřených uprchlíků nebo migrantů by neměl být žádný problém. Samozřejmě po zkušenosti z minula si kladu otázku, kolik by jich tady vlastně zůstalo.“

„Otázka je, jak budou po jedněch migračních kvótách následovat další. Určitě v desetimilionovém množství nemůže být problém mít tady, myslím, že podle těch kvót, ke kterým jsme se zavázali, že to je asi dva tisíce, dva a půl tisíce migrantů, ale to ten problém neřeší.“

duben, 2017

zdroj: Info.cz

„My nemůžeme jako Evropa řešit ekonomickou migraci z Afriky nebo z dalších lidnatých zemí. Evropa prostě nemůže být útočištěm těchto lidí. Tyto migranty bych nepřijímal, vracel bych je, obratem.“

nedatováno

zdroj: oficiální web jiridrahos.cz

„Evropa musí dokázat rozlišit lidi opravdu nezbytně potřebující pomoc – utečence – od migrantů, kteří chtějí „jen“ práci nebo přicházejí za vidinou sociálních dávek. Skutečným uprchlíkům by Evropa měla poskytnout dočasnou humanitární pomoc, ale pokud možno za svými vnějšími hranicemi, tedy co nejblíže k jejich domovům. Ekonomičtí migranti by měli být vraceni co nejrychleji zpět, ideálně by neměli být do EU vůbec vpuštěni. Ani v sociálně nejrozvinutějších státech jako je Německo či Švédsko by nemělo být možné žít měsíce nebo roky pouze z dávek sociální pomoci.“

„Nebezpečí terorismu rostoucí s masivním příchodem uprchlíků je důležitým, nikoli však rozhodujícím argumentem – terorismus se dá úspěšně potírat. Větší hrozbou je postupná proměna našich sociálních a kulturních hodnot a vznik stavu, kdy ve stejném veřejném prostoru pro různé pospolitosti občanů platí různé normy. To nesmíme připustit.“

„Při vstupních pohovorech na evropských hranicích je důležité zjišťovat nejen totožnost uprchlíků, ale také jejich ochotu adaptovat se k našim hodnotám a normám. Kdo pokládá hodnotu snášenlivosti, princip rovnosti mužů a žen a respekt k lidským právům za neslučitelné s vlastním světonázorem nebo s věroučnými dogmaty, nemá v Evropě co pohledávat.“

červen, 2016

zdroj: iDnes.cz

„Musíme současně řešit následky i příčiny. Evropa by měla lépe hájit vnější hranici a kontrolovat ty, kteří k nám přicházejí. Abychom omezili riziko útoků teroristů, musíme posílit všechny složky ochrany, včetně tajných služeb. Díky ekonomické síle Evropy pak lze řešit problémy v místech jejich vzniku. Každá nová studna nebo závlahový systém pro pěstování potravin v subsaharské Africe snižují motivaci místních obyvatel k migraci. Tam by měla Evropa směrovat své úsilí, nikoliv do vnucených kvót.“

říjen, 2015

zdroj: komentář Jiřího Drahoše v Hospodářských novinách „Vážnější migrační vlny ještě přijdou“

„Lze reálně očekávat, že cílovou zemí migrantů se bude stávat stále častěji i Česká republika. Jsem ale přesvědčen, že vzniklou situaci lze řešit humánně a zákonně, samozřejmě s ohledem na bezpečnostní zájmy České republiky a jejích občanů. Nesmíme však podléhat populistickým návodům na jednoduchá řešení a musíme si zachovat zdravý rozum. Potřebujeme dlouhodobou strategii migrační politiky, která umožní efektivní zvládání proudu uprchlíků tak, aby to odpovídalo absorpční kapacitě České republiky. Odpovídající legislativní úprava by se měla zabývat například novými formami ochrany hranic a přeshraniční spolupráce, zefektivněním návratového mechanismu, pracovním zařazením migrantů, otázkami xenofobie a rasismu apod. Migrační a integrační politiky musí být propojeny s inkluzivní politikou cílenou též na většinové obyvatelstvo se sociálními problémy.“

srpen 2015

zdroj: Výzva vědců, pod níž je Drahoš podepsán



„My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti. Mnozí politici i média užívají rétoriku strachu z cizinců a lhostejnosti k jejich utrpení, dříve považovanou za extrémní a nepřijatelnou. O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají. Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum.“

„Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.