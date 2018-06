Překonali jsme řadu překážek. V Singapuru se setkali Donald Trump a Kim Čong-un

SINGAPUR/PRAHA V Singapuru začal summit USA-KLDR, v jehož úvodu si šéf Bílého domu Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un před televizními kamerami potřásli rukama. Jde o vůbec první schůzku amerického prezidenta s nejvyšším představitelem Severní Koreje.

Na tento moment čekali novináři i obyvatelé USA několik měsíců. Americký prezident Donald Trump se setkal s lídrem KLDR Kim Čong-unem v Singapuru. Obyvatelé Severní Koreje se o setkání z médií dozvěděli až v pondělí.

Oba vrcholní činitelé poté před novináři zapózovali. Trump prohlásil, že historický summit bude „nesmírně úspěšný“, a vyjádřil přesvědčení, že naváže s Kimem „skvělý vztah“.

Kim Čong-un připomněl, že vrcholné schůzce předcházela řada překážek. „Všechny jsme je překonali a dnes jsme tady,“ řekl prostřednictvím tlumočníka.

Atmosféra úvodního setkání byla srdečná, ale ne tak přátelská, jako když se v dubnu severokorejský vůdce setkal s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem, napsal server BBC News.

Další část jednání Kim Čong-una s Donaldem Trumpem, měla trvat jednu až dvě hodiny a konala se jen v přítomnosti tlumočníků. Přibližně po čtyřiceti minutách však Kim Čong-un a Donald Trump vyšli ven z jednacího pokoje.

Prezidenta a severokorejského lídra čeká pracovní oběd, kde se k nim připojili ministr zahraničí USA Mike Pompeo a šéf Bílého domu John Kelly. Za Severokorejce se obědu zúčastnili ministr zahraničních věcí, bývalý ředitel zpravodajských služeb a šéf Kimovy administrativy.

Po obědě budou rozhovory pokračovat za účasti poradců. Podle deníku The Guardian by jednání měly skončit kolem 5:30 SELČ.

Hlavním tématem má být jaderné odzbrojení KLDR. Obě strany by mohly jednat také o podpisu mírové dohody, která by nahradila smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka z let 1950-53.