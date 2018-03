VIDEO: Písničkářka Agu v osobní novince reflektuje vlastní dospívání

Muzikantka a písničkářka polského původu Agu, zpívající česky, polsky i anglicky, a slučující ve své tvorbě prvky indie folku, post rocku a ambientu, chystá nové album. Lidovky.cz uvádějí v premiéře první singl a klip Ines.

„Je to písnička o dospívání. Reflektuju v ní jednu ze zlomových kapitol svého života, kdy jsem si uvědomila, že se dusím, aniž by to bylo zapotřebí. Uvědomila jsem si, že nikdo kromě mě samotné není za mé osobní štěstí zodpovědný, a rozhodla jsem se proto převzít kontrolu nad svým životem. Bylo nutné, pro někoho možná předčasně, opustit hnízdo. Uzavřít jednu kapitolu a začít další,“ komentuje píseň Agu.

Zatímco předchozí album Za světlem natáčela Agu v Česku a vyšlo u zdejšího labelu Yannick South, novinka vzniká v Irsku, kam se písničkářka přestěhovala před rokem a půl. Spolupracuje na něm s tamním producentem Tonym Higginsem. Ten říká: „Album Ke světlu se ke mně dostalo už před nějakou dobou, ale hned jsem si je zamiloval. O to víc mě potěšilo, když mě Agu oslovila s nabídkou spolupráce. Moc se těším na celé nové album,“ dodává Higgins.