Přes Česko údajně proudí do Bavorska stále více imigrantů. Musíme to zastavit, říká místní ministr

BERLÍN Z České republiky do Bavorska přichází ilegálně stále více imigrantů, řekl v rozhovoru v německém nedělníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. Uvedl také, že tyto migranty chce zastavit.

„Zaznamenali jsme nárůst ilegální migrace přes Českou republiku,“ řekl Herrmann. Děje se tak přesto, že se podle něj spolupráce s českou policií v posledních deseti letech zlepšila.



O tom, že přes Česko přecházejí migranti do Německa, mluvil v dnešním rozhovoru v listu Welt am Sonntag i ředitel unijní agentury pro ochranu vnějších hranic Frontex Fabrice Leggeri. Do země se dostane část migrantů, kteří přicházejí takzvanou balkánskou cestou. Většina z nich se ale dostane do Německa ze Slovinska přes Rakousko.

Hermann proto chce, aby Evropská unie začala hlídat hranici mezi Slovinskem a Chorvatskem. „Aby se omezil příliv (migrantů) ze západního Balkánu, měla by Evropská unie prostřednictvím Frontexu chránit schengenskou hranici mezi Slovinskem a Chorvatskem,“ uvedl bavorský politik.

Bavorsko chce provádět vlastní kontroly

Řekl také, že Bavorsko se zřejmě už příští týden dohodne se spolkovou vládou na tom, aby mohlo na hranici provádět vlastní kontroly. Podle Herrmanna zbývá doladit organizační a právní podrobnosti dohody s Berlínem.

Kontroly bude koordinovat nová centrála, kterou největší spolková země minulý týden otevřela v Pasově. „Dáváme signál, že chceme, aby bavorské pohraničí bylo bezpečnější. Nejvyšší prioritou je pro nás ochrana obyvatel,“ uvedl bavorský premiér Markus Söder. Kontroly se budou dělat v příhraničním pásmu do 30 kilometrů od hranic a rovněž na letištích a nádražích s mezinárodním významem.