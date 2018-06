Přespání za 130 tisíc korun. Summit v Singapuru hodlá Kim strávit v luxusním hotelu, nemá na něj však peníze

SINGAPUR/PRAHA V pátek se sešel prezident Donald Trump se severokorejským velvyslancem, který mu předal obálku od vůdce KLDR Kim Čong-una. Trump potvrdil, že se obě hlavy států setkají v polovině června na ostře sledovaném summitu v Singapuru. Schůzka vyžaduje pečlivé přípravy, objevují se ale i nepříjemné komplikace. Kim Čong-un si jako své ubytování vybral luxusní hotel, na který prý nemá peníze.

Severokorejský vůdce si jako místo svého pobytu během konání summitu vybral luxusní pětihvězdičkový hotel Fullerton v majestátní neoklasicisní budově nacházející se nedaleko ústí řeky Singapur.

Jedna noc v přepychovém prezidentském apartmá se soukromým výtahem a skleněnou verandou s šestimetrovými sloupy vyjde na šest tisíc dolarů (v přepočtu asi 133 tisíc korun). S informací přišel Washington Post.

Jeho americký protějšek Donald Trump bude údajně ubytovaný v hotelu Shangri-La, který je přizpůsoben pro návštěvy a akce vyžadující zvýšenou bezpečnost. Jedna noc zde může vyjít na přibližně 15 tisíc korun.

Problémem je, kdo Kimův pobyt zaplatí. Finanční možnosti severokorejského vůdce jsou totiž prý omezené. Podle dvou zdrojů Postu by byly Spojené státy ochotné ubytování Kimovi zaplatit, jsou si však vědomy rizika, že tento krok by mohl Pchjongčchang považovat za urážku.

Americká strana proto údajně uvažuje i nad variantou, že finance by mohl poskytnout samotný Singapur jakožto hostitelská země. Tento požadavek by nebyl výjimečný. Jak upozorňuje server CBS News, během mírových rozhovorů ve Vídni vedoucích k jaderné dohodě z roku 2015 pokryli Rakušané výdaje za ubytování a ochranu Iránčanům.



Mluvčí ministerstva zahraničí Spojených států amerických podle Postu v sobotu oznámil, že USA vyloučily možnost uhradit Kimův pobyt a nehodlají nikomu říkat, že „to mají udělat“.

Kimův pobyt za švédské peníze

Poskytnout finance za Kimův pobyt je podle serveru CBS News ochotná Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní (ICAN). „Naše hnutí se zavázalo zrušit nukleární zbraně a tento historický summit je v našich očích příležitostí pracovat pro mír a jaderné odzbrojení, které se vyskytne jednou za život,“ sdělil v sobotu člen skupiny Akira Kawasaki.

Hnutí ICAN je držitelem Nobelovy ceny míru z roku 2017, spolu s cenou získalo finanční částku na své aktivity. Těmito penězmi je ochotno pokrýt Kimův pobyt v Singapuru za účelem „podpory míru na Korejském poloostrově a světu bez jaderných zbraní“.

Požadování financí je ze strany Severní Koreje relativně běžné. Podle informací Washinton Post Jižní Korea uhradila pobyt severokorejských oficiálních návštěvníků včetně roztleskávaček a 140 členů uměleckého sboru na letošních olympijských hrách v Pchjongčchangu v hodnotě 2,6 milionu dolarů (56 milionů korun). Olympijský výbor pak zaplatil náklady za dopravu všech 22 sportovců z KLDR.

Platba za pobyt Severokorejců by podle bývalé ministryně financí Elizabeth Rosenbergové byla znehodnocena sankcemi ministerstva. Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv by výjimečně musel dočasně pozastavit použitelnost sankcí, sdělila Rosenbergová. Pokud by však Spojené státy o výjimku, která by musela být doplněna o další, u ministerstva a Organizace Spojených států požádaly, mohla by se na ně snést vlna kritiky.

Kromě ubytování může mít Severokorejský vůdce problémy i s dopravou. Podle informací Postu má Kim Čong-un k dispozici letadlo z původního Sovětského svazu, které by přímý let do Singapuru nemuselo zvládnout. Předpokládá se, že pro zdárné dokončení cesty by muselo zvolit mezipřistání v Číně.

Tajemná obálka od Kima

V pátek se Donald Trump sešel se severokorejským velvyslancem Kim Jong-čcholem v Bílém domě. Během setkání obdržel americký prezident netradičně velkou obálku, kterou přes velvyslance poslal Kim Čong-un. Obsah obálky Trump neprozradil, podle informací Washington Post by se však uvnitř mohl skrývat dopis, který by podle odborníků na Severní Koreu měl mít přátelský charakter, vyjadřující respekt a ochotu vyjednávat.

„Kim by začal chválou Trumpova vedení a jeho ‚statečným rozhodnutím‘ uspořádat summit,“ sdělil podle CBS News Koh Ju-hwan, odborník na Severní Koreu z Donggukské Univerzity v Soulu. „Pak by pokračoval o jaderném odzbrojení, ukončení nepřátelství a standardizaci vztahů mezi oběma zeměmi,“ doplnil Koh.

Dopis podobné velikosti obdržel během letošních olympijských her v Pchjongčchangu i jihokorejský prezident Mun Če-in. Založený v modrých deskách a ovázaný zlatou stuhou mu ho předala Kimova sestra Kim Jo-čong, která se her zúčastnila jako velvyslakyně. Vůdce KLDR v dopise vyjádřil touhu setkat se se svým protějškem na korejském summitu.

Svou snahou komunikovat tímto osobním způsobem s prezidenty zemí, se kterými Severní Korea nikdy neměla dobré vztahy, se Kim liší od svých předchůdců. Ti byli ve spojení pouze se svými pojenci - Čínou a Ruskem.