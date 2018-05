Přesun ambasády USA do Jeruzaléma hýbe Teheránem. Íránci kritizují i Čechy

ISFAHÁN/TEHERÁN „Politika tu moc lidí nezajímá, možná jen náboženské fanatiky. Většina lidí chce žít v míru. A my se teď opravdu bojíme války s Američany.“ Těmito slovy popisuje Réza, manažer íránské inkasní společnosti, aktuální pocity běžných zástupců střední třídy této 80milionové země. Jejich obavy z vypuknutí vojenského konfliktu se ještě prohloubily po dramatickém vývoji zminulého týdne. Americký prezident Donald Trump nejdříve odstoupil od jaderné dohody s Íránem a následně uvalil na Teherán no vé sankce. Potom došlo k vojenskému incidentu mezi Íránem a Izraelem.

Olej do ohně přililo otevření americké ambasády v Jeruzalémě, které se v Teheránu setkalo s bouřlivými reakcemi. Zároveň se stalo důvodem, proč se Íránci v těchto dnech připravují na další vyhrocení napětí a obávají se toho nejhoršího – regulérní války. „Vláda nás stále uklidňuje, že zemi nic nehrozí. Burcuje nás proti Izraeli a Američanům a tvrdí, že nás ni kdo ne může porazit. My ale víme, že nám neříkají celou pravdu,“ podtrhuje Réza.



Úřady podle něj blokují přístup k zahraničním serverům a zavádějí cenzuru. Nedávno začaly filtrovat cloudovou službu Telegram, kterou na zasílání zpráv využívalo 40 milionů Íránců, tedy polovina populace. Cíl takového kroku je jasný – chtějí mít pod palcem komunikaci občanů, což při využívání zahraničních služeb nebylo možné.

S přístupem k informacím či sociálním sítím to je v Íránu komplikované. Během pobytu v této přísně islámské republice se budete muset obejít be z komunikace na Facebooku nebo sdílení fotek na Instagramu. Rovněž si neprohlédnete videa na YouTube. To vše je zablokované. Když si na svém webovém prohlížeči zadáte adresu řekněme Facebooku, automaticky vás to přesměruje na rozcestník s íránskými servery, které jsou pod kontrolou teheránských úřadů. A to se podle samotných Íránců blíží k propagandě. Ta se v současnosti přímo úměrně stupňuje s eskalací napětí v mezinárodních vztazích Íránu.