Převor kláštera na Břevnově byl uveden do arciopatského úřadu. Mši sloužil Duka

PRAHA Převor pražského břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek byl v neděli uveden do arciopatského úřadu. O klášter se stará již od odchodu Státní bezpečnosti z kláštera v roce 1989. Zvolen arciopatem byl loni na podzim.

Nedělní benedikci, tedy mši při slavnostním uvedení do funkce, v bazilice svaté Markéty sloužil pražský arcibiskup Dominik Duka. Zúčastnili se jí církevní hodnostáři, řeholníci a řeholnice i veřejnost.



Klášter na Břevnově byl založený před 1025 lety. Jeho současná podoba pochází z 18. století. Mnišská komunita, vedená od konce 30. let později komunisty perzekvovaným opatem Anastázem Opaskem, byla rozpuštěná v roce 1951. V areálu sídlila Státní bezpečnost a archiv ministerstva vnitra. Po revoluci se mniši do kláštera vrátili a začali pracovat na jeho opravách. V roce 1993, u příležitosti tisíciletého výročí založení, byl klášter povýšen na arciopatství a navštívil ho papež Jan Pavel II.

Podle nového arciopata byla jeho volba pro klášter v dobrém slova smyslu normalizací. „Chtěli jsme, aby se po desetiletích života narušeného druhou světovou válkou a obdobím komunismu klášter Břevnov dostal do situace před druhou světovou válkou a měl svého řádného představeného,“ uvedl.

Minulý opat zemřel již před 19 lety

Anastáz Opasek zemřel již v roce 1999, ale až loni přistoupila mnišská komunita k volbě nového opata. Siostrzonek dosud klášter spravoval jako převor-administrátor. „Po smrti Anastáze Opaska byla komunita mladá a já jsem musel dotáhnout i některé věci ekonomické, které už opat přímo na starosti mít nemůže,“ vysvětlil.



Klášter v roce 1989 obýval archiv a státní bezpečnost, farnost měla k dispozici kostel a tři místnosti. „Nemohlo se používat vůbec nic. Následovala jednání se Státní bezpečností, která postupně opouštěla areál, a my jsme mohli alespoň v části objektu žít,“ dodal. Náklady na opravu kláštera byly v tehdejší cenové relaci vyčíslené na 400 milionů korun. Siostrzonek měl tehdy jako farář plat 1100 korun.

Břevnovský klášter.

„Po nějaké době, kdy jsme rozběhli nové způsoby hospodaření, trošku jsme dali do pořádku věci kolem restitucí a bylo komu svěřit i ekonomické otázky, se mohlo přikročit k volbě,“ uvedl. V současné době žije v areálu 11 řeholníků a klášter provozuje hotel, restauraci s pivovarem a část budov pronajímá. Na Žatecku začal nově pěstovat chmel. „Zatím je to hlavně ve fázi investic, které doufáme do budoucna budou přinášet i zisky. Pokud splatíme všechny závazky,“ doplnil. Většinu peněz ale podle arciopata spolykají opravy historických budov.

Za komunismu musel Siostrzonek na vojnu

Komunismus zasáhl nejen do osudů kláštera, ale i Siostrzonka. Na přelomu 70. a 80. let studoval teologii, patřit k řeholnímu společenství ale bylo oficiálně zakázáno. V letech 1979 až 1981 musel na vojnu, kde byl mířičem raketometu. „Jsem rád i za ta léta, protože člověk byl blízko lidí a musel si sáhnout na dno, zvláště na té vojně,“ dodal. Po skončení studií byl vysvěcen na kněze, působil v několika farnostech na Olomoucku. Když přišel o státní souhlas, pracoval v Tesle v Rožnově pod Radhoštěm.



Jako kněz přestal pracoval poté, co byl zadržen jeho dopis Opaskovi a odmítnul spolupráci se státní bezpečností. Opasek byl v roce 1949 odsouzený na doživotí, v roce 1960 amnestován a v roce 1968 odešel do Rakouska. „Vzpomínám si na Anastáze Opaska, který mi říkal: ‚Víš, kdybych nebyl zavřený a po propuštění nepracoval těžce na stavbách, tak je ze mě možná nepřístupný prelát.‘ Díky tomu rozuměl i lidem, kteří se třeba nevešli do škatulek a neměli všechno v pořádku, ať už se týká manželství nebo života, a chtěl vidět především to upřímné srdce,“ vzpomínal na svého předchůdce na postu břevnovského arciopata.