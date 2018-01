Prezident Zeman mění strategii od základu, Ovčáček nevyloučil výpravu do krajů

PRAHA Podobu svého programu pro příští dva týdny prezident Miloš Zeman podřídí tomu, aby se po druhém kolem prezidentských voleb nemusel z Pražského hradu stěhovat. Ačkoliv se před prvním kolem kampaně osobně neúčastnil, strategii pro další dny mění od základu. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček nevyloučil ani výjezdy za občany.

Prezident Miloš Zeman se už nemůže spoléhat na to, že jeho příznivci automaticky vykročí k volebním místnostem. První kolo prezidentské volby doložilo, že tato premisa neplatí. Leží tak před ním výzva, aby v příštích dnech svou funkci naplno využil k mobilizaci svých sympatizantů.

Z vyjádření jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka plyne, že přesně tomu své plány pro další dny přizpůsobí.

„Další program bude co nejdříve v zásadě uzpůsoben strategii pro druhé kolo volby,“ potvrdil serveru Lidovky.cz mluvčí Ovčáček. Co z toho konkrétně vyplývá, ví v tuto chvíli jen prezident a jeho nejbližší okolí. Zeman svou strategii po prvním kole příliš neodkryl. „Co budu dělat následujících čtrnáct dnů? Studovat materiály, které mně každý den přistávají na stole, spát, jíst a radovat se ze života,“ řekl v sobotu se zjevnou nadsázkou.

Do Zemanova itineráře by ale měly zásadně promluvit dvě prezidentské debaty, na nichž se prezident se svým vyzyvatelem Jiřím Drahošem předběžně shodli. V současnosti se domlouvá aranžmá obou diskusí. Ve hře je především to, které televize je uspořádají. Drahoš trvá na tom, že jeden kanál zvolí on. Prezident se naopak zdráhá přijmout výzvu na půdě České televize, kterou dlouhodobě kritizuje. ČTĚTE: ČT a Prima plánují duely Zemana a Drahoše. Prezident má s ‚veřejnoprávní‘ problém

Ačkoliv si o utkání na obrazovkách řekl Drahoš, všeobecně se předpokládá, že debaty můžou přihrát body především Zemanovi. Prezident platí za zdatného diskutéra, který zpravidla v tomto formátu dominoval. V tváří tvář Drahošovi může naplno zúročit své bohaté politické zkušenosti. „V debatách se samozřejmě bude snažit přesvědčit, že je silnější a kompetentnější než Jiří Drahoš,“ sdělil sociolog Daniel Kunštát.

Oběd s šéfem sněmovny a Senátu

Analytik také upozornil, že by Zeman měl pro příští dny vsadit i na bezprostřední kontakt s voliči. Podle jeho soudu by nebylo od věci, aby nějaký čas strávil v terénu mezi lidmi. Ačkoliv v tuto chvíli není taková varianta na stole, mluvčí Ovčáček ji nevyloučil. „V tuto chvíli nikoliv,“ nechal prostor pro možnou výpravu do regionů v následujících dnech.

Z oficiálního Zemanova programu pro příští dva týdny vystupují dvě události, z nichž vzejde mediální výstup, jenž zamíří k prezidentovým příznivcům. Jednak toto pondělí s dalšími představiteli politického a společenského života otevře Korunní komoru v Katedrále sv. Víta, z níž se vyzvednou korunovační klenoty, aby se mohly až do 23. ledna vystavit veřejnosti.

„Plánuje se také tradiční oběd s předsedy Senátu a Poslanecké sněmovny,“ poznamenal k prezidentskému programu mluvčí Ovčáček. Další podoba itineráře zůstává otevřená. Nicméně až do finále druhé přímé volby prezidenta nebude mít Zemanův program mezinárodní přesah, v plánu nejsou žádné oficiální návštěvy za zahraničí.

Zemanův vyzyvatel Drahoš už avizoval, že příští dny vyplní především výpravami do regionů. „Musím se připomenout voličům mimo Prahu a počítám s tím, že větší množství z těch dvou týdnů strávím v regionech,“ prohlásil Drahoš. Jeho úkolem je zapůsobit na své voliče i příznivce jemu nakloněných kandidátů z prvního kola, aby šli hlasovat v jeho prospěch i ve finále volby.