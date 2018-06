Prezident šel za hranu, nelíbí se mi to, Pocheho prosadíme, avizuje šéf poslanců ČSSD

PRAHA Předsedovi poslaneckého klubu ČSSD Janu Chvojkovi je proti srsti, že se mezi jmenovanými ministry nové koaliční vlády ANO a ČSSD neobjevil kandidát sociálních demokratů Miroslav Poche. Aktuálně to však vnímá jako lepší variantu než jít do ostrého sporu s prezidentem. Svého adepta na post české diplomacie hodlá ČSSD podle Chvojky dosadit co nejdříve.

Po středečním uvedení vlády do funkce se objevily spekulace, že premiér Andrej Babiš poslal na Hrad druhý seznam ministrů, na němž Poche absentoval.

Jeho nejmenování však pro poslance ČSSD nebylo překvapením. Jejich šéf Jan Chvojka má za to, že premiér Andrej Babiš ho navrhnul, ale prezident Zeman odmítl vyhovět.

„Přesný popis komunikace si ale musíte vyžádat na Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Chvojka.

Lidovky.cz: Do jaké míry souzníte s tím, že prezident republiky jmenoval vládu, v níž není ministrem zahraničí Miroslav Poche?

Na úterním poslaneckém klubu nás předseda Jan Hamáček informoval o situaci, kdy prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat pana Pocheho ministrem zahraničí. Jako řešení v tuto chvíli navrhl takový postup, kdy se on coby předseda ČSSD dočasně ujme řízení resortu zahraničí. Miroslav Poche přitom zůstává naším kandidátem a budeme usilovat o to, aby ho prezident do čela ministerstva zahraničí jmenoval co nejdříve. My jsme to vzali na vědomí.

Lidovky.cz: Je tedy aktuální nejmenování pana Pocheho důvod k tomu, aby poslanci ČSSD zvážili variantu, že kabinetu důvěru nevysloví?

Poslanci ČSSD vládu podpoří. Předseda postupuje s naším vědomím, ostatně tuto variantu navrhl jako řešení už na páteční tiskové konferenci v Lánech po jednání s panem prezidentem.

Lidovky.cz: Takže i vy sám dáte důvěru vládě, v níž nebude ministrem zahraničí Miroslav Poche?

Samozřejmě budu hlasovat pro důvěru. Nezakrývám, že tato situace není nikomu zvlášť příjemná, ovšem stojíme před realitou a musíme si vybírat z možných variant. Ve chvíli, kdy máme na výběr mezi konfliktem s prezidentem, který může trvat několik měsíců, nebo funkční vládou s důvěrou, je to rozhodnutí jasné. Tahle nestabilita už musí skončit.

Lidovky.cz: Jak jste sám zmínil, resort zahraničí provizorně řídí šéf ČSSD Hamáček. Jak dlouho je podle vás tento stav udržitelný?

Pan předseda sám řekl, že jde o otázku maximálně dvou až tří měsíců. Ostatně to není poprvé, kdy je člen vlády dočasně pověřený řízením nějakého ministerstva, takže v tom nevidím žádný neřešitelný problém.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Lidovky.cz: Hodně se nyní diskutuje o tom, za jakých okolností prezident republiky pana Pocheho nejmenoval. Vy máte informace, zda tak prezident odmítl učinit, nebo jestli premiér Andrej Babiš pana Pochecho nakonec ani nenavrhnul?

Došlo k tom, co pan prezident avizoval. Pan premiér navrhl pana Pocheho a po odmítnutí jeho nominace Hradem došlo na variantu, kdy se ministerstva zahraničí dočasně ujímá Jan Hamáček. Přesný popis komunikace si ale musíte vyžádat na Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi.

Lidovky.cz: Vládu, jejíž vznik je závislý na hlasech KSČM, jmenoval prezident v den památky obětí komunismu. Považujete to za vkusné?

Podle mých informací je to spíše nešťastná souhra okolností, kdy pan prezident z časových důvodů navrhl jako den jmenování úterý nebo středu. V úterý jsme ještě nebyli připraveni, proto došlo ke jmenování až ve středu.

‚Naše priorita? Třeba rodičovský příspěvek 300 tisíc‘

Lidovky.cz: V čem vlastně spatřujete hlavní úlohu ČSSD v nové koaliční vládě s ANO, co bude prvořadým úkolem sociální demokracie v tomto kabinetu?

ČSSD musí být a bude v této vládě zárukou levicové, spravedlivé a sociální politiky. Takové, která myslí na rodiny s dětmi, na seniory, na pracující i ty, kteří jsou nemocní a potřebují pomoc. Už během vyjednávání o vzniku menšinové vlády s hnutím ANO jsme tyto programové prvky tvrdě prosazovali. Bude nyní na nás, abychom je ve vládě také realizovali.

Lidovky.cz: Takže kdybyste měl jmenovat jedinou věc, kterou by měla ČSSD ve vládě bezpodmínečně prosadit, jaká by to byla?

Těžko lze vybírat jednu jedinou věc, naše programové priority jsou hodně široké. Ale mohu zmínit například zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun, o což jsme bojovali už při jednání o vzniku vlády.

Lidovky.cz: Když se podívám na minulou vládu, ČSSD v ní reprezentoval předseda strany Bohuslav Sobotka, Lubomír Zaorálek, Milan Chovanec či Jan Mládek. Tedy vesměs výrazné osobnosti strany, které měly dlouholeté zkušenosti z politiky. Dnes tam kromě předsedy Jana Hamáčka žádné takové figury ČSSD nemá. Proč?

To se mýlíte. Ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál je dlouholetý krajský předseda ČSSD na Vysočině, pracoval jako krajský radní, byl náměstkem na několika ministerstvech. Ministr kultury a poslanec Antonín Staněk je ve svém kraji úspěšným politikem a primátorem Olomouce. Miroslav Poche byl pražským zastupitelem, pracoval na ministerstvu zahraničí a nyní je naším úspěšným europoslancem. A ministr zemědělství Miroslav Toman byl do funkce doporučený naší zemědělskou komisí a na postu ministra není poprvé. Takže zkušeností s politikou mají všichni naši ministři vrchovatě.

Lidovky.cz: Mimochodem nemáte pocit, že jednou z dalších „koaličních“ stran nové vlády je i prezident republiky? Kvůli němu není ministrem zahraničí Miroslav Poche nebo si prosadil na ministerstvo zemědělství Miroslava Tomana. Nesměřujeme tím trochu do poloprezidentského systému?

Je pravda, že v případě ministra zahraničí šel prezident za hranu. A nezakrývám, že se mi to nelíbí, a pokud by České republice akutně nehrozila těžká a vleklá politická a ústavní krize, našeho nominanta bychom si prosadili už nyní. Jak jsem ale řekl, v tuto chvíli jsme dali přednost vládě s důvěrou a našeho kandidáta na ministra zahraničí dosadíme v příštích měsících.

Lidovky.cz: Po roce 1989 je toto první vláda, jejíž vznik je přímo závislý na hlasech KSČM. Je to poprvé, co komunisté mluvili do složení vlády, diktovali si podmínky pro její podporu a žádali za to místa ve státních či polostátních firmách. Je to podle vás přijatelná cena za to, že se ustaví vláda s důvěrou?

Na to se ptejte pana premiéra. My vstupujeme do vlády, kterou sestavuje on, a je jeho zodpovědností, aby získala důvěru. Naším cílem je dělat sociálně demokratickou politiku, a to nám půjde mnohem lépe ve vládě než v opozici. Takže my se budeme věnovat našim ministerstvům, budeme dohlížet na to, aby se vláda jako celek neodchýlila od levicové politiky a dohadování o podpoře přenecháme panu premiérovi, který to má v kompetenci.

Lidovky.cz: KSČM bude 30. června jednat, jestli dá kabinetu důvěru. Předseda komunistů Vojtěch Filip už si přitom prezidentovi postěžoval, že není spokojený s chováním Andreje Babiše. „Na rovinu říkám, že o chování Andreje Babiše ústřednímu výboru naší strany nebudu lhát. To bych si v životě nedovolil. Ale znamená to, že taky nemusím získat podporu pro návrh, abychom tolerovali příští vládu,“ řekl dokonce. Jste připravený na variantu, že KSČM vládu nepodpoří?

Nemyslím, že by k tomu došlo. KSČM hraje o vše a je i v jejím zájmu, aby vládu podpořila. Jinak by přiznala, že půl roku hraje nečistou hru s občany i svými voliči.