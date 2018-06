Prezident stáhl stížnost, měl by znovu rozhodnout o profesorech

BRNO Prezident Miloš Zeman vzal zpět kasační stížnost proti rozsudku, podle kterého má znovu rozhodnout o profesuře fyzika Ivana Ošťádala a uměleckého historika Jiřího Fajta. Původně je odmítl jmenovat. Důsledkem stažení stížnosti je to, že verdiktem Městského soudu v Brně už se nebude zabývat vyšší instance, tedy Nejvyšší správní soud, který ve čtvrtek řízení zastavil. Usnesení je dostupné na webu soudu.

Fajtův a Ošťádalův jmenovací dekret Zeman nepodepsal na jaře 2015 ještě společně s dekretem politologa Jana Eichlera. Zdůvodnil to vážnými prohřešky akademiků z minulosti.



Pražský městský soud na základě žalob Fajta, Ošťádala a Univerzity Karlovy koncem letošního dubna vrátil záležitost prezidentovi k dalšímu řízení. Upozornil na to, že žádný orgán výkonné moci nemůže po řádném řízení o jmenování profesorem sám znovu posuzovat, zda kandidát splňuje podmínky. Nepřípustně by tím zasáhl do autonomie vysokých škol.

Prezident se obrátil na Nejvyšší správní soud a požádal, aby přiznal jeho kasační stížnosti odkladný účinek. Soud mu ale nevyhověl. Poté prezidentovi právníci stížnost stáhli

.