Prezident Zeman bude ve sněmovně obhajovat Babišovu vládu

PRAHA Do začátku prezidentské volby zbývají dva dny. „Pod kotel“ přitopil současný prezident Miloš Zeman, který v úterý během večera na Pražském hradě pronesl kontroverzní projev. Dnes bude Zeman ve sněmovně obhajovat Babišovu vládu, která žádá o důvěru - nejspíše marně - poslanců.

Předvolební debata prezidentských kandidátů (bez Miloše Zemana) se uskuteční od 17.45 na TN.cz.

Miloš Zeman se připomene dříve, od 11 hodin bude mít projev v Poslanecké sněmovně. Bude obhajovat vládu Andreje Babiše, která žádá o důvěru zákonodárce. A pokud se nestane zázrak, tak ji nezíská. Všechny strany (kromě ANO samozřejmě) totiž tvrdí, že Babišův kabinet nepodpoří. Navíc je možné, že někteří poslanci budou navrhovat přerušení schůze v souvislosti s rozhodováním o možném pokračování Babišova trestního stíhání v případu Čapí hnízdo.

A je otázka, zda poslanci nebudou rozebírat i Zemanovy úterní výroky. Prezident republiky v projevu na slavnostním večeru na Pražském hradě k zahájení oslav 100 let od vzniku Československa a 25 let od vzniku České republiky prohlásil, že nekomunističtí ministři, kteří v roce 1948 podali demisi, byli blbí, že někdejší první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček patřil mezi ty, kteří se v roce 1968 podělali hrůzou, a že za vznik svobodného Československa po roce 1989 může tehdejší sovětský vůdce Michail Gorbačov.

Server Lidovky.cz chystá z jednání sněmovny online reportáž.

Zatímco poslanci začnou rokovat v 10.00, ministry Babišova kabinetu čeká jednání už od 6.30. Vláda má na programu mimo jiné: změnu volebního zákona, která upravuje obvody pro volby do Senátu, změnu zákona o Ústavním soudu rušící úplnou přestupkovou imunitu soudců Ústavního soudu, projednání poslaneckých návrhů na změnu zákona o střetu zájmů a na zdanění finančních náhrad církvím (ten prosazují komunisté).

V 10:00 začíná na Pražském hradě výstava V základech státnosti, jedna z prvních ke 100. výročí založení Československa a 25. výročí vzniku ČR. Mezi vzácnými rukopisy bude vystaven například Dražický kodex, který obsahuje i Kosmovu kroniku, či dvě ze tří listin Zlaté buly sicilské z roku 1212. Výstava, která bude přístupná zdarma, skončí 15. ledna.



Od 13:00 bude jednat Rada České televize. Na programu má výroční zprávu o činnosti ČT v roce 2017 či zprávu o předvolebním a volebním vysílání ČT v souvislosti s volbami do sněmovny v říjnu 2017.

V klubu Rock Café proběhne slavnostní večer k podpoře kandidatury Pavla Fischera na prezidenta s názvem Fisch you were here. Součástí bude i živý přenos duelu Pavla Fischera s Mirkem Topolánkem.

Jeden z největších českých e-shopů Alza.cz otevře dopoledne v Praze pilotní prodejnu budoucnosti.