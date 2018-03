Prezident Zeman přijal šéfa ČEZ Beneše. Řešili situaci v Bulharsku

Zeman pojede v dubnu na Slovensko, poté k dalším sousedům Prezident Miloš Zeman navštíví jako první zemi ve svém druhém funkčním období na začátku dubna Slovensko. Následovat by měly cesty k českým sousedům, tedy do Polska, Německa a Rakouska, a k členovi visegrádské skupiny Maďarsku. Ještě letos by také Zeman rád navštívil Izrael. Řekl to ve středu ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Zeman již dříve řekl, že jeho první zahraniční cesta tradičně povede na Slovensko. Podle Jindráka by se tak mělo stát mezi 4. a 6. dubnem. Cestu v současné době diplomatický odbor Pražského hradu připravuje. Prezidenti obou zemí by se bez pochyby mohli při vzájemném setkání bavit mimo jiné o letošních oslavách 100 let od vzniku Československa. Potkat by se spolu mohli nejenom na konci října při oslavě 28. října, ale i třeba na otevření plánovaných výstav nebo v zahraničí při oslavách důležitých událostí spojených se založením Československa. Zástupci Česka i Slovenska byli například pozvání francouzským prezidentem do Darney, kde se v červnu před 100 lety konala slavnostní přísaha 6000 příslušníků Československé střelecké brigády ve Francii, po níž odjeli na frontu. Tehdejší francouzský prezident Raymond Poincaré při této příležitosti potvrdil za účasti Edvarda Beneše právo Čechů a Slováků na samostatnost a vlastní stát. Další cesty Zemana do zahraničí by měly ještě letos vést do Polska, Německa a Rakouska. Pořadí návštěv je nyní domlouváno. Podle Jindráka by Zeman měl v blízké budoucnosti zavítat i k "čestnému sousedovi" a k členovi visegrádské čtyřky Maďarsku. V plánu má navštívit také Izrael, o cestě se bavil na konci ledna telefonicky i s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Zeman je znám svým proizraelským postojem. Zeman v prvním funkčním období také navštěvoval summity NATO, jednání OSN a prezidentů zemí V4. Představitelé Severoatlantické aliance by se měli sejít v létě a Valné shromáždění OSN se bude konat v září. Podle Jindráka bude záležet na dohodě prezidenta a premiéra, kdo akce za Českou republiku navštíví. Jindrák by uvítal, aby se i v dalším funkčním období Zemana ústavní činitelé scházeli na pravidelných schůzkách, na kterých by podobné zahraničněpolitické otázky řešili. Hradní diplomacie kromě zahraničních cest Zemana připravuje i návštěvy představitelů jiných zemí v Česku. "Nemohu ještě říct konkrétní státy, ale chystáme do konce roku tři, čtyři velmi významné návštěvy," řekl Jindrák. Do Česka budou letos zváni cizí státníci i v souvislosti s oslavami založení Československa. Kromě návštěv sousedních států bude podle Jindráka prioritou Zemana i ekonomická diplomacie nebo další vývoj Evropské unie. Za důležité ředitel hradní diplomacie označil navazování kontaktů s představiteli států, kteří se v poslední době dostali k moci ve volbách.