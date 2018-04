Prezident Zeman příští týden navštíví Polsko. Zajede i za Dudou

PRAHA Prezident Miloš Zeman příští týden poletí na třídenní oficiální návštěvu Polska. Setká se s předními polskými představiteli včetně prezidenta Andrzeje Dudy. Poslední den návštěvy Zeman zavítá k východnímu pohraničí země do chráněného Bělověžského pralesa. Oznámil to ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Půjde o druhou zahraniční cestu Zemana po jeho znovuzvolení. V dubnu navštívil Slovensko

Cesta se bude konat 9. až 11 května. Ve čtvrtek se Zeman setká s Dudou, premiérem Mateuszem Morawieckim a s předsedy obou komor Parlamentu. V pátek pak poletí do Bělověžského pralesa. Kvůli němu se Polsko ocitlo před Soudním dvorem EU. Evropská komise podala na Polsko loni v létě žalobu za jeho lesnické zásahy a rozsáhlou těžbu v chráněném pralese. Unijní soud jí dal v polovině dubna za pravdu. Těžbu Polsko hájilo bojem proti lýkožroutovi smrkovému, takzvanému kůrovci. Podle Jindráka projevil Zeman zájem navštívit prales ještě před soudním rozhodnutím. Důvodem podle něj je otázka boje proti kůrovci. Zeman v pralese také bude moct vidět zubry, které ochránci přírody vypouští v rámci boje o jejich záchranu i v českých lokalitách.



Jindrák předpokládá, že tématem jednání Zemana s polskými politiky by měly být oboustranné vztahy a bilaterální spolupráce. Společný zájem mají obě země třeba ohledně financování Evropské unie a rozdělování peněz z fondů EU. Tématem by se mohly stát i česko-polské mezivládní konzultace. Oba kabinety by se podle Jindráka mohly potkat na společném zasedání v Praze ještě letos. Naposledy se společné jednání konalo před dvěma lety ve Varšavě.

Významným tématem může být i otázka menšin. Podle Jindráka by se Zeman měl se zástupci polské menšiny setkat brzy po svém příletu do České republiky pří návštěvě Moravskoslezského kraje. Ta se uskuteční v polovině května.

Zeman se s Dudou setkal několikrát. Polský prezident byl naposledy v Česku v březnu 2016, Zeman v Polsku v říjnu 2016 na summitu prezidentů Visegrádu.

Polsko stejně jako Českou republiku letos čekají oslavy 100 let od vyhlášení nezávislosti země. Podle Pražského hradu také země bude v prosinci hostit klimatickou konferenci OSN.

Polsko je pro Českou republiku jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů. V Polsku podle Pražského hradu působí asi 480 českých firem. Registrováno je přes 200 partnerství mezi českými a polskými městy a obcemi. Poláci Čechy dlouhodobě vnímají jako nejsympatičtější národ.