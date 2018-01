Prezidentská kampaň bez chuti vrcholí. Zeman netypicky, Topolánek zčeří vody

Až dvě třetiny voličů stále nevědí, koho volit. Týden před volbami tak bude rozhodující. Čtyři hlavní favorité – Miloš Zeman, Jiří Drahoš, Michal Horáček a Mirek Topolánek – nastupují do finální fáze s odlišnou strategií.

Nejvýhodnější pozici má Zeman, který sice tvrdí, že kampaň nedělá, díky své funkci a strategii však bude mít pravděpodobně nejvyšší sledovanost. Ve středu se chystá přijít do Poslanecké sněmovny podpořit před zákonodárci vládu Andreje Babiše (ANO), která bude žádat o vyslovení důvěry.



Večer před volbami Zeman vystoupí v soukromé televizi v pořadu, kde nebude mít soupeře – zatímco ostatní kandidáti se utkají v debatě na České televizi. Fakt, že se Zeman vyhýbá konfrontaci se zbytkem pelotonu, považuje sociolog Jan Herzmann za světový unikát. „Kampaň je netypická v celém euroatlantickém prostoru,“ řekl LN.

Co plánují Zemanovi soupeři? Drahošův tým se chystá koncentrovat na mediální vystoupení. „Zaměřím se na televizní debaty a superdebaty, které považuji za velmi důležité,“ vzkázal LN Drahoš, který rovněž plánuje vyvěsit přes 200 billboardů.

Horáček se bude opírat o dobrovolníky, kteří distribuují letáky a vysvětlují program. Chce vystupovat, jako by již byl v prezidentské funkci – hodlá se zapojit do politického dění, jako když kritizoval volbu komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu policejní inspekce.

Topolánkův tým se podle informací LN hodlá zaměřit na vyvolávání střetů se soupeři, ve kterých se expremiér cítí silný. „Cílem je, aby kampaň nebyla tak nemastná a neslaná, jako je dosud,“ řekl LN zdroj blízký Topolánkovu týmu.