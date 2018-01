Při nehodě autobusu v Horoměřicích zemřeli tři lidé, 45 zraněných

HOROMĚŘICE Při páteční nehodě autobusu u Horoměřic nedaleko Prahy zemřeli tři lidé, dalších 45 cestujících se zranilo. Z toho pět lidí je ve velmi vážném stavu, deset má středně těžká zranění a třicet utrpělo lehká zranění, uvedla v pátek mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Mezi oběťmi je i řidič autobusu. Záchranáři rozvezli zraněné do traumacenter pražských nemocnic. Příčinu nehody vyšetřují policisté.

Podle středočeské policejní mluvčí Moniky Schindlové zemřela dvaadvacetiletá řidička superbu, který se s autobusem srazil, a dva lidé z autobusu. Autobus po srážce s autem sjel z vozovky a narazil do stromu. Mezi zraněnými byly i děti. Dva pacienty, z toho jedno dítě, museli lékaři uvést do umělého spánku a na umělou plicní ventilaci. Zranění z autobusu skončili v péči lékařů nemocnice v Motole či Ústřední vojenské nemocnice.



Generální ředitel Arrivy Daniel Adamka uvedl, že za volantem linkového autobusu 316 seděl čtyřicetiletý spolehlivý řidič. „Detaily, co přesně se stalo, bohužel neznáme, dosud jsme se ani nedostali k místu nehody, všechny přístupové cesty uzavřeli policisté. Vím, že účastníkem nehody byl bílý superb a náš autobus, který následně narazil do stromu u silnice,“ uvedl večer Adamka. „Je mi to nesmírně líto a rád bych vyjádřil upřímnou soustrast všem pozůstalým. Myslím na zraněné a jejich blízké, věřím, že jejich zdravotní stav se co nejdříve zlepší a že budou v pořádku,“ dodal.



Policisté večer na místě zajišťovali stopy, vrtulník s termovizí propátrával okolí a hledal případné další zraněné. Nikoho dalšího už nenašel. Příčina by podle Schindlové měla být známa v řádech dnů, možná i týdnů. Je totiž možné, že se bude čekat na závěry znaleckých posudků.



Nehoda se stala kolem 16:00 na silnici číslo 240. Jde o rovný úsek mezi Horoměřicemi a serpentinami, kterými se sjíždí do Prahy. Příměstský autobus má v průměru kapacitu zhruba 80 míst k sezení i stání.