Při střetu s trolejbusem v Ústí zemřel řidič auta, 12 zraněných

ÚSTÍ NAD LABEM Řidič osobního vozu zemřel v neděli ráno v Ústí nad Labem po střetu s protijedoucím trolejbusem. V trolejbuse bylo zraněno 12 lidí. Řekli to mluvčí policie a záchranné služby. „Utrpěli lehká až středně vážná zranění, devět z nich jsme převezli do ústecké a tři do děčínské nemocnice,“ řekl krajský mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Záchranná služba měla na místě nehody čtyři sanitky.

Nehoda se stala v Opletalově ulici po 05:00. „Řidič osobního vozidla vyjel ze zatím nezjištěných příčin do protisměru a tam se střetl s trolejbusem,“ uvedla mluvčí policie Alena Bartošová. Srážku řidič osobního vozu nepřežil. „Jeho zranění byla neslučitelná se životem,“ dodal Voleník. Řidič trolejbusu se snažil srážce zabránit, při neúspěšném úhybném manévru se trolejbus střetl s jedním zaparkovaným vozem.



Silnici policisté po nehodě uzavřeli. „Po dobu šetření nehody a odklízení následků nehody to ještě nějakou dobu potrvá,“ dodala mluvčí. Na svém dopravním webu policie odhaduje, že silnice bude průjezdná od 11:30.

Na Ústecku je to o tomto víkendu druhá tragická nehoda. V sobotu zahynul u obce Povrly řidič osobního auta, který vjel na silnici 62 se svým vozem do protisměru a střetl se s nákladním vozem.