VIDEO: Při Trumpově besedě s novináři vypadlo světlo. Dílo zpravodajských služeb, zažertoval

Washington Za varování shůry mohli někteří přítomní považovat nepříjemnost v Bílém domě při úterní tiskové konferenci, na níž prezident Donald Trump vysvětloval své výroky v Helsinkách po summitu s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Když prezident pronášel slova o své důvěře v americké zpravodajské služby, o níž mnozí pochybují, vypadlo v Bílém domě světlo.

„Jej, vypnuli světlo. To je nejspíš dílo zpravodajských služeb,“ zažertoval prezident v sále, který se ponořil do tmy. Když se zakrátko v místnosti znovu rozsvítilo, zajímal se Trump, zda jsou všichni v pořádku. „Bylo to divné, ale budiž,“ komentoval Trump neobvyklou příhodu.

Trump se před novináři snažil objasnit svůj pondělní výrok, jímž se na tiskové konferenci s Putinem fakticky postavil za argumenty, jimiž Moskva popírá své pokusy ovlivnit prezidentské volby v USA. Dnes šéf Bílého domu novinářům vysvětlil, že šlo jen o přeřeknutí. Věří prý naopak argumentům zpravodajských služeb, že právě Rusko chtělo volby ovlivnit.