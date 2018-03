’Při vědomí se udusíte v křečích.’ Útok nervovým plynem v Česku? Jsme připraveni, tvrdí hasiči i vojáci

PRAHA Necelé dvě stovky vojáků vycvičených na boj s chemickými zbraněmi jsou od pátku nasazeny v malém anglickém městečku Salisbury. Je tomu téměř týden, co v něm byl nervově paralytickou látkou otráven bývalý ruský agent Sergej Skripal se svou dcerou. Česká armáda s podobnými situacemi zkušenosti nemá, je však na ně připravena.

Nervově paralytické látky (nepřesně označovány také jako „nervové plyny“) jsou považovány za nejnebezpečnější chemické zbraně. Naposledy - dosud stále není zveřejněno, o jaký konkrétní druh šlo -, byly použity v neděli právě proti exruskému rozvědčíkovi a jeho dceři.

Vojáci - experti na chemické zbraně - nasazení v „ospalém“ anglickém městě Salisbury.

Loni v únoru ale také zapříčinily smrt Kim Čong-nama, bratra severokorejského diktátora Kim Čong-una, jemuž dvě ženy na letišti v malajsijském Kuala Lumpuru nastříkaly do obličeje bojový „nervový plyn“ VX.

V Česku k podobnému incidentu prozatím nedošlo. Právě po vraždě Kim Čong-nama se ovšem o Praze mluvilo v souvislosti s dalším možným útokem. Za potenciální cíl atentátníků tajné služby KLDR byl označen tamní velvyslanec v české metropoli Kim Pchjong-il, strýc Kim Čong-una. Ten údajně upadl v nemilost kvůli svému nevázanému životnímu stylu.

Česká armáda se situacemi takového typu nesetkala ani v zahraničí, kdyby se tak ale přeci jen stalo, specialisté z chemické jednotky, ale i tuzemští hasiči jsou na to podle svých slov připraveni.

Podívejte, se jak vypadal příjezd jednotek při obrovském cvičení na nervový plyn Sarin v metru na Andělu.



„V tom případě volíme nejvyšší ochranu, kterou máme k dispozici a nejvyšší obezřetnost v taktice zásahu,“ říká vedoucí chemického oddělení pražských hasičů Petra Najmannová. Samozřejmostí je zásah v protichemických oblecích s dýchací technikou a zajištění dekontaminace zasahujících i zasažených osob.

Nervově paralytické látky lze rozdělit do dvou kategorií. Tu první reprezentují například poněkud známé sarin, soman či tabun. Do té druhé spadají takzvané plyny VX. Liší se zejména v chemické struktuře a v účinnosti. Na lidský organismus ovšem působí totožně. Ochromují dýchací svaly, což vede k silným křečovitým bolestem a často končí smrtí.

Drastická smrt

„Zpravidla lidi umírají na to, že se jim v křeči stáhnou mezižeberní svaly, které poté stáhnou dýchání. Zasažení se následně při plném vědomí udusí v naprosté křeči. Je to velice drastický způsob smrti. Mozek funguje, ale centrální nervová soustava je přehlcená,“ přibližuje pro Lidovky.cz Petr Pecháček, chemik HZS Praha.



Za smrtelnou dávkou jsou považovány už pouhé jednotky miligramů těchto látek. Záleží však na jejich čistotě a způsobu, jimž vniknou do organismu. Do něj se mohou dostat přes kůži, sliznice nebo plíce.

Sergej Skripal u ruského soudu v roce 2006.

Pro běžného civilistu je navíc takřka nemožné rozeznat příznaky jejich otrávení. „Nervové plyny“ tak s sebou nesou zároveň vysoké riziko „řetězové otravy“. Což se ukázalo i před několika dny ve Velké Británii, kde bylo nespecifikovaným nervovým „agentem“ zasaženo kromě Skripala a jeho dcery dalších 19 lidí. Policista Nick Bailey, který se pokoušel pomoct Skripalovi a jeho dceři, byl dokonce v kómatu, od čtvrtečního rána však s okolím komunikuje, přesto je jeho stav dál vážný.

„Pokud budete znát symptomy takové otravy, tak ji můžete rozpoznat, nicméně škála toxických látek je tak obsáhlá, že těžko budete bez přístrojové detekce schopen se naučit a rozpoznat veškeré symptomy všech látek,“ vysvětluje Martin Holub, náčelník střediska speciálního určení 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany.

Exhumace ostatků Ludmily Skripalové.

„Pokud se někdo rozhodne něco podobného použít, nemáme šanci tomu zabránit. Naší prací je odstranit nebo zmírnit následky. Ve velké většině používáme průmyslové detekční přístroje, ale máme i vojenské, které objeví i bojové látky. Při každé směně jsou v Praze ve službě chemici, kteří jsou specialisté na detekci a likvidaci nebezpečných látek, včetně bojových,“ říká pro server Lidovky.cz ředitel pražských hasičů Roman Hlinovský.

700 záchranářů, 90 lidí zasažených Sarinem v metru na Andělu a 10 mrtvých.



Podle něj by tak třeba bojovou látku VX dokázali v Praze detekovat i první profesionální hasiči, kteří by na místo útoku dorazili z nejbližší stanice. „Každé auto má totiž ve výbavě detektor. Vozíme i přetlakové protichemické obleky. Byl by to ale samozřejmě velmi složitý zásah,“ upozorňuje Hlinovský.

Zákaz ve světě

Kvůli své vysoké nebezpečnosti jsou nervově paralytické látky ve světě od konce minulého století zakázané. Spekuluje se ale o tom, že určité zásoby i přes zákaz stále vlastní Rusko, USA, Sýrie, Afghánistán či Irák.

„U nás se historicky vyskytovaly a z výzkumných a výcvikových důvodů i vyskytují, nicméně jde o extrémně malá množství,“ říká Holub z 31. armádního pluku. Uloženy jsou pod přísným dohledem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

„Pokud jsou tu nálezy, tak detekčních trubiček na tyto látky. Jsou to ampule, na nichž sice je napsáno sarin, soman, ale neobsahují samotnou látku, nýbrž látku, která detekuje přítomnost těchto látek,“ doplňuje Petr Pecháček s tím, že sady s těmito ampulemi dříve používala armáda nebo civilní ochrana.

Právě dovoz ze zahraničí tak podle odborníků představuje jedinou teoretickou možnost, jak by se k nám „nervové plyny“, které byly vyvinuté až za druhé světové války, mohly dostat. „Myslím si, že jejich výroba v našich podmínkách není reálná,“ míní Pecháček.

Vojáci jsou od letectva i námořnictva.

Výroba látek tohoto typu je podle něj ohromně náročná. Vyžaduje totiž nejen patřičné chemikálie, značné finanční prostředky a prostory, ale také tým plný odborníků, jenž bude postupovat „správně“ z chemického i bezpečnostního hlediska.

„Jde nejen o to, aby to nezabilo vás přímo, když to vyrobíte, ale abyste se zbavili i ‚demaskujících‘ účinků. Pokud si to vyrobíte na chatě a začnou vedle vás najednou padat mrtví ptáci, tak by se na to přišlo,“ dodává Pecháček.