Příběhy zhýralého aristokrata. V seriálu Patrick Melrose září Benedict Cumberbatch

Patrick Melrose se snaží své těžké dětství utopit v drogách, alkoholu a špatných životních rozhodnutích. Pětidílný seriál natočila televize Showtime na motivy stejnojmenné románové pentalogie Edwarda St Aubyna. Seriál slaví úspěch i u kritiky.

Co uděléte, kdyý už i vaše chuť na sebevraždu má chuť spáchat sebevraždu? Takovou otázku si každým dnem pokládá Patrick Melrose (Benedict Cumberbatch), sebestředný alkoholik a arogantní sukničkář. Melrose se totiž horko těžko vyrovnává s nešťastným dětstvím, kdy ho jeho sadistický otec trápil a matka přehlížela. Podaří se mu uniknout před vlastními démony? Pomoct mu v tom rozhodně může suchý a cynický humor, kterého má na rozdávání.



Seriál de odehrává v průběhu zhruba dvaceti let (60. až 80. léta dvacátého století) na jihu Francie, New Yorku, ale i ve Velké Británii. Každý z pěti dílů zpracovává jeden román z Aubynovy pentalogie. Kromě Benedicta Cumberbatche se diváci mohou těšit třeba i na Huga Weavinga (Matrix, V jako Vendetta) a Jennifer Jason Leighovou (Mechanik, Osm hrozných). Autory seriálu jsou David Nicholls (Daleko od hučícího davu, Jeden den) a Edward Berger (Jack, The Terror).

Seriál sbírá kladné ohlasy i u kritiky, která vychvaluje hlavně herecký výkon Benedicta Cumberbatche. Na agregátním recenzním serveru Rotten Tomatoes má seriál v současné chvíli 88%.