Přichází Doktor spánek. Kultovní Osvícení s Nicholsonem se dočká pokračování

LOS ANGELES Hororový thriller Osvícení (The Shining) režiséra Stanleyho Kubricka s Jackem Nicholsonem v hlavní roli se po téměř třicet letech dočká pokračování. Snímky na sebe budou přímo navazovat. Předlohou bude, stejně jako u Osvícení, kniha amerického spisovatele Stephena Kinga. Filmy

V roce 1980 se Jack Nicholson zapsal do podvědomí diváků jako zneuznaný spisovatel Jack Torrance ve filmu Osvícení. Jack odvezl svoji rodinu do hotelu Overlook v Coloradu, kde, jak doufá, znovu nalezne inspiraci pro své dílo. Jack výměnou za pobyt dělá v prázdném hotelu přes zimu, kdy se budova nepoužívá, správce. Místo inspirace ale nalezne jen šílenství a myšlenky na to, že musí za každou cenu zabít svou ženu Wendy (Shelley Duvalová) a syna Dannyho (Danny Lloyd). Snímek natočil režisér Stanley Kubrick na motivy stejnojmenného románu Stephena Kinga z roku 1977.

Stanley Kubrick (vpravo) při natáčení hororu Osvícení.

V roce 2013 vydal Stephen King přímé pokračování v podobě románu Doktor Spánek. To se zaměřuje na Dannyho Torrance, který se stále nemůže vyrovnat s horory, kterých byl svědkem v hotelu Overlook. Trápí ho nespavost, noční můry a vznáší se nad ním přízrak jeho otce. Studio Warner Bros. si nyní najalo Mikea Flanagana (Oculus, Zlo nikdy nespí), aby usedl do režisérského křesla a předělal scénář, který původně na motivy knihy již napsal Akiva Goldsman (Čistá duše, Temná věž). Producenty pak budou právě Akiva Goldsman a také Flanaganův dvorní producent Trevor Macy.

Flanagan s Macym pro Netflix točili televizní snímek Geraldova hra (Gerald´s Game) také na motvy díla Stephena Kinga. Studio Warner Bros. pak slavilo velký úspěch s loňskou adaptací Kingova románu To. Ten celosvětově vydělal více než 700 milionů dolarů a studio má na rok 2019 naplánováno pokračování.