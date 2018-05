Pirátský kandidát na primátora Hřib: Chceme v Praze odborníky, ne hvězdy ze Superstar

PRAHA Marta Semelová, Jan Wolf, Hana Marvanová nebo Jiří Pospíšil - i tato jména oznámily strany pro boj o post pražského primátora. Sázku na mediálně známou osobnost v podzimních komunálních volbách ale překvapivě porušili Piráti. Jako lídra si zvolili odborníka na zdravotnictví Zdeňka Hřiba, o kterém zatím nebylo téměř vůbec slyšet. „Podpoříme jenom takovou Radu města, kde nebudou lidé s korupční minulostí. Také tam nesmí být lidé, kteří sedí na dvou a více židlích,” řekl Hřib v rozhovoru pro Lidovky.cz. Sám by se vzdal své pozice ve VZP.

Se Zdeňkem Hřibem se setkáváme v Poslaneckém klubu Pirátské strany. Tam se konají strategické schůzky o tom, jak pojmou komunální kampaň. Zdeněk Hřib tam také dva roky každé pondělí dochází radit Pirátům jako jejich garant pro oblast zdravotnictví.



Lidovky.cz: Jak přesvědčíte voliče, že se nevyznáte jen ve zdravotnictví?

Média mě prezentují jako lékaře, což jsem sice vystudoval, ale já neléčím lidi, já se zabývám zlepšením systému.

Jsem z rodiny architektů, architekturu jsem nevystudoval asi jen proto, že mě nudila deskriptivní geometrie. Táta se realizoval jako generální projektant ČNB na Příkopech. Mám k architektuře velmi blízký vztah, proto nechápu, jak může pan Dolínek chtít zbořit Libeňský most. Nechápu, že někdo nevidí krásu toho mostu a nemá chuť se po něm a po jeho postranních schodištích projít.

Pro řízení Prahy je nezbytná managerská zkušenost, kterou také nabízím. A dále znalost fungování veřejných služeb, čemuž se věnuji dlouhodobě. Abychom Prahu posunuli, je nezbytné mít vhled do moderních technologií, a já se v oblasti IT dlouhodobě pohybuji.

Mám za sebou i konkrétní výsledek v pražské komunální politice, což je moje primátor účast v záležitosti nevýhodné skryté privatizace Nemocnice Na Františku, kterou jsme na Praze 1 zatrhli. Jsem schopen se nové funkci věnovat naplno. Což by nikdo z našich poslanců nemohl.

Lidovky.cz: Věnujete se vědeckému výzkumu kvality a efektivity veřejných služeb v oblasti zdravotnictví a jste členem správní rady VZP - to jsou tedy aktivity, které byste jako primátor Prahy utlumil nebo úplně zastavil?

Ano, na něco bych neměl čas - třeba na mou roli ředitele Institutu pro aplikovaný výzkum. Mé pozice ve VZP bych se musel vzdát především kvůli střetu zájmů. Pražský magistrát totiž vlastní nějaká zdravotnická zařízení - například záchranku, a ta posílá faktury VZP. Já sám jsem kritizoval, že v radě VZP sedí hejtmani krajů, kteří vlastní nemocnice. Ale také tam sedí ambulantní specialisté hájící své soukromé ordinace, a dokonce majitelé holdingů nemocnic. To je jasný konflikt zájmů. Nelze řídit veřejnou instituci, od které čerpám peníze.

Proti těmto jevům a kumulování funkcí my jako Piráti bojujeme. Při sezení na dvou židlích nemůžete dělat svou práci správně. V Praze je to vidět v případě dopravy a pana Dolínka.

Lidovky.cz: A co vaše poradenství Pirátům pro zdravotnictví, to byste si ponechal?

Pokud získám funkci v Radě hlavního města, tak bude nutné se zbavit všech dalších funkcí. Praha totiž musí dohnat všechen ztracený čas. To nepůjde bez toho, aby se radní věnovali městu naplno.

Do naší povolební strategie budu prosazovat bod, že podpoříme jenom takovou Radu města, kde nebudou lidé s korupční minulostí a také to, aby tam nebyli lidé, kteří sedí na dvou a více židlích.

Zdeněk Hřib kandiduje v Praze na post primátora.

Lidovky.cz: Pirátské osobnosti proslavené svým působením v Praze se přesunuly do sněmovny. Jak se Piráti budou potýkat se ztrátou známých tváří v komunálních volbách?

Ze zastupitelů neodešli všichni. Zůstal například Adam Zábranský, který vyhrál u Ústavního soudu spor s jednou z pražským firem o poskytování informací, což bude mít dopad i na jiné kauzy. Stejně tak je za ním několik dalších rozkrytých kauz, jako nevýhodné pronájmy bytů a podobně.

Je pravda, že nástupci našich poslanců na magistrátě nejsou zatím mediálně známí, ale dělají tutéž práci jako před nimi Mikuláš Ferjenčík a Jakub Michálek.

Já osobně jsem stínový zastupitel, od loňska chodím na zasedání výboru pro zdravotnictví a bydlení. Kontinuita naší činnosti na magistrátu není narušena.

Lidovky.cz: To je možné, ale ten nedostatek populárních tváří pravděpodobně bude mít dopad na vaši kampaň.

To samozřejmě. Nikdy jsme ale nebyli stranou známých tváří a troufnu si tvrdit, že to ani nepotřebujeme. Známé tváře slouží k tomu, aby voliči získali skrze ně ve stranu důvěru. Piráti jsou v Praze důvěryhodní sami o sobě, nepotřebují v tomto směru doping.

Zdeněk Hřib vede od roku 2012 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. Nezisková organizace radí nemocnicím ohledně zlepšování kvality péče. Je také členem správní rady VZP. Spolupracuje na reformě zdravotnictví. Chce posílit postavení pacienta a zavést tzv. neziskové samosprávné zdravotní pojišťovny. Pacient by podle něj měl ovlivňovat svoje pojištění tak, ale aby si v rámci svého pojištění mohl vybrat, jak chce být pojištěný. Aktuální stav českého zdravotnictví hodnotí jako ticho před bouří. Kritizuje stojící elektronické zdravotnictví i návrh řešení nedostatku doktorů tím, že přijmeme víc mediků na lékařské fakulty. Ženatý otec tří dětí sám sebe popisuje jako „aktivního propagátora používání šedé kúry mozkové lidmi v běžném životě“.



Snažíme se o odbornou kompetenci k vedení města. Populární zpěvák se Superstar by nám asi nepomohl posunout Prahu dopředu.

Nás od konkurence odlišuje to, že nemáme korupční minulost, máme nejlepší program a dokážeme garantovat jeho plnění. Tuto kombinaci nikdo jiný nezaručí, protože má buď problémy z minulosti nebo se jedná o nestabilní uskupení.

Lidovky.cz: Proč jako Piráti nejdete do předvolební koalice?

Ve volbách do poslanecké sněmovny jsme v Praze měli velmi solidní výsledek, je tu za námi vidět konkrétní práce. Je dobře, když člověk může volit autentickou politiku a ne rovnou koalici, kde došlo k rozmělnění stanovisek.

Lidovky.cz: Co teď pálí Prahu nejvíc?

Problémy spojené s korupcí a „trafikanstvím“ městských firem, to jsou záležitosti, proti kterým dlouhodobě Piráti vystupují. Z budoucích rizik je v tomto směru stavba metra D. Realita je taková, že se v minulosti pražská koalice slepovala tím, že každý tam dostal svou trafiku.

Další věcí jsou zjevně problémy s dopravou. To je široké téma od padajících lávek, zavřených mostů, které někdo chce nesmyslně bourat, přes nepostavené městské okruhy, neexistující páteřní síť cyklostezek, stojící stavba metra D, nedořešené parkování...

O třetí místo u mě soutěží školství a dostupné bydlení. Školství se potýká jednak s kapacitními problémy a pak také s platy učitelů, za které v Praze fungovat nemůžete. Řešení je v tom, že Praha bude muset výrazněji dotovat městským částem provoz škol a připravit alternativní řešení výuky. Například na víceletých gymnáziích, které zřizuje přímo magistrát.

A zmíněné dostupné bydlení. Donedávna tu trh únosně fungoval. Momentálně si normální smrtelník nemůže v Praze bydlení dovolit, protože ceny stouply za tři roky o dvě pětiny. Těch faktorů, proč se ceny urvaly ze řetězu, je víc. Za magistrátem jde odbrzdění výstavby na bronwfieldech. Kromě toho by se město mohlo stát investorem bytové výstavby, místo toho, aby utrácelo za nesmysly jako doposud. Za tzv. Smart Cities se utratilo 686 mil za dva roky, přitom se jedná o nesmyslné odpadkové koše s wifi a lavičky s nabíječkou. Za tyhle peníze jsme už schopní postavit 300 bytových jednotek za nákladovou cenu.

Lidovky.cz: Jak by se garantovala dostupná cena bydlení?

Cenu určí trh, ale magistrát by měl podpořit jeho návrat do rozumných mezí. Magistrát by se stal investorem. S tím přišla už stávající koalice, která vyrobila fond dostupného bydlení. Jenže není schopná projekty realizovat, onen “tým profíků” tam není schopen realizovat vůbec nic.

Magistrát může také ovlivnit zdlouhavé procesy územního rozhodování. V Evropě je běžné, že se na investicích podílí municipalita (městská samospráva, pozn.redakce). Nevymýšlejme kolo, ale jděme tou cestou, jaká funguje jinde.

Lidovky.cz: Zmínil jste „zbytečný” projekt Smart Cities - kde by se podle vás dalo ještě škrtat?

Spíš mě napadá, kde víc investovat. Současná koalice škrtala tak, že nebyla schopná projekty dotáhnout do rozumného konce. Investiční výdaje tak zůstaly neutracené. Navyšování provozního rozpočtu na úkor investic je jeden z problémů Prahy, který je nutné zvrátit.

Lidovky.cz: Co byste udělal na magistrátu jako primátor jako první?

Volby proběhnou v říjnu, koalice by mohla tedy být sestavená v listopadu. Tudíž by mělo být možné ovlivnit rozpočet na příští rok. Určitě bychom rádi ovlivnili peníze do škol. Rychle by také mělo jít zvýšit transparenci ve věci nájmů bytových i nebytových prostor. A dál plánovaní větších projektů v oblasti dopravy.

Lidovky.cz: Nedávno jste řekl, že byste chtěl naučit lidi používat šedou kůru mozkovou. Jak?

Klíč leží v našem školství. Je třeba nabízet vzdělání, které se bude zaměřovat na kritické hodnocení faktů. V dnešní době, kdy se informace valí ze všech stran, bychom se měli na každý den dívat jako na první duben. Tzn. hodnotit jestli jsou zprávy pravdivé. K tomu by se mělo ubírat naše školství namísto zavádění brané výchovy, práce na pozemku a podobně.