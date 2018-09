Útoky lodí i kameny. Válka o mušle svatého Jakuba skončila příměřím, čeká se na dohodu

PAŘÍŽ/PRAHA Ještě minulý týden do sebe v kanálu La Manche narážely lodě francouzských a britských rybářů a vzduchem létaly nejen nadávky, ale i kameny a dýmovnice. Válka o mušle svatého Jakuba však ve čtvrtek dospěla k příměří. Britové do podepsání nové dohody nebudou lovit v Seinské zátoce.

„Zástupci rybářů i vlád Francie a Velké Británie dnes vedli konstruktivní rozhovory ohledně lovu mušlí ve východní části Kanálu La Manche, včetně Seinské zátoky,“ uvedli ve čtvrtek britští a francouzští pracovníci vlád ve společném prohlášení.



„Dospěli jsme ke shodě v principech, na nichž měla dohoda stát,“ sdělili médiím zástupci rybářů z obou zemí . „Předchozí smlouva, která umožňovala Britům používání patnáctimetrových lodí, musí být obnovena.“

Detaily smlouvy budou dojednány v pátek v Paříži. Prozatím se britští a francouzští rybáři dohodli, že nebudou lovit ve francouzských vodách mimo sezónu.

La charge d'un navire anglais lors de l'affrontement entre pêcheurs français et britanniques !https://t.co/jCfERoMtex pic.twitter.com/WwdxJtbdn1 — France 3 Normandie (@F3bnormandie) 28. srpna 2018

Ještě minulý týden totiž panovala v kanálu La Manche značně vypjatá atmosféra. Britské a francouzské rybářské lodě do sebe narážely a vzduchem létaly kameny. Vyústil tak dlouholetý konflikt rybářů z obou zemí ohledně přístupu k mušlím svatého Jakuba, neboli hřebenatkám.

Potyčka se odehrála asi 12 námořních mil od pobřeží v místech, kde britští rybáři mají povolení lovit celý rok.

Jejich francouzské protějšky jsou však omezeny a mohou lovit pouze v období od 1. října do 15. května a obviňují tak Brity ze ztenčování zásob mušlí svatého Jakuba v moři. Požadují, aby platila stejná pravidla pro všechny rybáře lovící v kanálu La Manche.

„Francouzi navázali kontakt s Brity, aby jim zabránili v práci. Následně vznikla potyčka, došlo prý i na házení kamení z jedné lodě na druhou, ale nejsou žádní zranění,“ uvedl pro deník The Guardian šéf normandského rybářského svazu Dimitri Rogoff.

Mušle svatého Jakuba loví rybáři vlečnými sítěmi.

Napětí mezi rybáři na obou stranách průlivu panuje již patnáct let a do povědomí místních vstoupilo již jako „hřebenatkové války“. Během posledních pěti let panovala dohoda, kterou však podle Rogoffa Francouzi letos zrušili, jelikož ji považují za neférovou. Podle posledních zpráv by však právě tuto smlouvu měli v pátek s lehkými úpravami znovu schválit obě strany.

„Pro Brity je to jako otevřený bar – loví, kdy chtějí, kde chtějí a jak moc chtějí,“ vysvětlil minulý týden svou nespokojenost Rogoff. „My nechceme, aby přestali lovit úplně, ale aby alespoň počkali do 1. října.“ Toho zatím francouzští rybáři při jednáních dosáhli.

Podle Rogoffa jsou hřebenatky klíčovým produktem pro Normandii z ekonomického, ale i symbolického hlediska.