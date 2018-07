Přípravy na soudný den v baště rebelů. Britští experti na chemické zbraně školí syrské lékaře

IDLIB/PRAHA Britští lékaři a experti na chemické zbraně připravují mediky v posledním regionu pod kontrolou syrských rebelů na masivní útoky syrské armády. Očekávají použití chemických zbraní. Chtějí mít jasné důkazy, až je Asadův režim použije, někteří lékaři však již ztrácí naději.

„V budoucích měsících očekáváme masivní bombardování zbraněmi ničícími bunkry, ale i chemickými zbraněmi. Bude zacílené i na nemocnice. Není nic, co by vláda neudělala, aby získala poslední kousek svého území,“ uvedl pro Daily Telegraph Hamish de Bretton-Gordon, bývalý ředitel britské vládní organizace na ochranu před biologickými, chemickými a jadernými zbraněmi.

Hovořil o situaci v městě Idlib na severu Sýrie, kde se v současnosti před vládními silami skrývá přes 2,5 milionu obyvatel a obávají se dopadů poslední bitvy povstalců se syrským režimem Bašára Asada. Všichni se bojí chemických útoků. Stále mají totiž v paměti záběry z města Dúmá z dubna letošního roku, nebo z Chan Šajchúnu z dubna loňského roku.

Když tehdy dorazil doktor Osama Abu El Ezz na místo chemického útoku nervovou látkou, nemohl již mnoho dělat. Moc dobře si pamatuje zakalené oči obětí, pěnu, která se jim hrnula z úst, i to, jak jejich hrudníky poklesly s posledním výdechem. Ještě lépe si však vybavuje vztek, jenž pocítil, když ho a jeho kolegy obvinily síly Bašára Asada z útoku.

„Jako by videa a svědectví nestačila,“ řekl Abu Ezz, který působí jako hlavní chirurg v atarebské nemocnici. „Byli jsme velice rozrušeni, že by si někdo mohl myslet, že právě my bychom mohli toto provést našim vlastním lidem.“

Soupravy na uchování důkazů

Abu Ezz je teď jedním z lékařů, kteří u tureckých hranic za pomoci britských expertů školí mediky z poslední bašty rebelů v provincii Idlib. Nechtějí, aby se opakovala stejná situace. Nechtějí, aby bylo sebemenších pochyb o tom, kdo chemické útoky spáchal.

„Tentokrát budeme připravení. Nebudou žádné pochybnosti,“ pronesl ke dvěma desítkám lékařů de Bretton-Gordon v konferenční místnosti v Gaziantepu na jihu Turecka. „Chceme, aby to Asad věděl.“

V rámci školení experti rozdávají chemické testovací výbavy, které mají lékaři vzít s sebou zpět do Sýrie. Ukazují, jak nejlépe odebrat a bezpečně uchovat vzorky od obětí, které byly maximálně 300 metrů od místa útoku.

Oběti chemického útoku v Chán Šajchúnu.

Vzorek musí být uložen v plastovém sáčku, hermeticky uzavřen a následně uložen do dvou dalších speciálních balení, aby nedošlo k jakémukoliv úniku, či kontaminaci. Každá sada vybavení obsahuje i kameru, kterou budou celou záležitost dokumentovat. Ta musí zůstat nepoškozená, aby odpovídala mezinárodním standardům pro vyšetřování.

„Důkazy, které během posledního roku posbírala OPCW (Organizace pro zákaz chemických zbraní), měly velice chabou kvalitu, téměř až na hranici nepřijatelnosti,“ uvedl Bretton-Gordon. Bylo tomu tak primárně kvůli pozdnímu příjezdu na místo útoku, kam vyšetřovatele nechtěly téměř dva týdny pustit vládní jednotky.

To by se opakovat nemělo, jelikož poslední rebelská základna se nalézá nedaleko tureckých hranic, odkud bude možné se rychle dostat do města. Někteří lékaři na konferenci si však nejsou jistí, zda má sbírání důkazů vůbec smysl. Domnívají se totiž, že ačkoliv jsou některé závěry OPCW jasné, nikam se situace neposunula.

Lepší zemřít chemikálií

„Aniž bych byl příliš cynický, jediná věc, kvůli které se USA, Británie a OSN zajímají o Sýrii, jsou chemické útoky. Asad ale používá chemické zbraně, protože ví, že mu to projde,“ uvedl jeden z doktorů. „I tak ale doufám, že dojde trestu.“

Poslední chemický útok v Dúmá loni v dubnu vyvolal ve světě pobouření. O týden později armády USA, Velké Británie a Francie zaútočily v odvetné reakci na několik chemických továren v Sýrii, kde měl být vyráběný chlór. Následné vyšetřování Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) prokázalo, že skutečně byl použit chlór, což Asadův režim dlouho zpochybňoval.

Mapa ukazující cíle koalice. Bunkr a skladiště chemických zbraní v Him Shinsharu a výzkumné centrum Barzah.

OPCW do letošního června neměla mandát, aby jasně určila viníka. Právě to chtěla změnit Velká Británie, která na konci června podala podnět zástupcům ostatních zemí v OPCW, a tento mandát byl do budoucna udělen. Příští útok tak by již měl mít jasného viníka i z mezinárodní perspektivy.

„Pro Syřany je teď lepší zemřít chemikáliemi, než bombami. Není zde žádná krev a probíhá to celkem rychle,“ poznamenal podle reportérů Telegraphu poněkud cynicky jeden z lékařů. „Navíc jejich smrt si budou pamatovat lidé po celém světě. Možná celá dokumentace nic nezmění, ale za deset, dvacet let to bude zaznamenaná historie. Skvrna na Asadovi, která nepůjde smýt.“