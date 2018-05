Příroda je o deset dní napřed. Taková sucha bývají v létě, přeháňky je nevyřeší, říká meteorolog

PRAHA Příčin sucha je celá řada. Příroda je kvůli extrémně teplému dubnu minimálně o deset dní napřed, což může negativně ovlivnit zemědělskou úrodu a stav podzemních vod. Vláda tyto problémy řeší jen částečně, měla by zajistit, aby se s vodou hospodařilo lépe, říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz meteorolog ČHMÚ Jan Pavlík.

Lidovky.cz: Překoná podle vás letošní teplé počasí extrémní sucha z let 2015 a 2017?

Za posledních mnoho let je to největší sucho, které Česko v tomto ročním období potkalo, což se ukazuje hlavně na toku řek a stavu podzemních vod. V dubnu a na začátku května taková sucha nikdy nebyla, obvykle jsou až na konci léta.

Lidovky.cz: Co je hlavní příčinou sucha?

Příčin je celá řada. Je to klubko faktorů, které spolu navzájem souvisí. Základní příčinou je vzestup koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, což vede ke změně klimatu, a to souvisí s globálním oteplováním. Celkově ta změna není pouze o oteplování, mění se také srážkový režim, cirkulace atmosféry a také se zvětšuje výpar vody. Další příčinou je povětrnostní situace, která je závislá na změně klimatu.

Lidovky.cz: Jak sucho ovlivní zemědělství a průmysl?

Hodně. Velký vliv to bude mít na úrodu zemědělských plodin, divokou přírodu. Co se průmyslu týče, tak každý průmyslový závod je jiný. Některý potřebuje hodně vody, jiný ne, v tom případě problém nenastane. Díky teplému dubnu je příroda minimálně o deset dní napřed.

Lidovky.cz: Opomíjí něco vládní resorty, které se tímto problémem zabývají?

Tento problém řeší jenom částečně. Resorty by měly zajistit, aby se lépe hospodařilo s vodou a z vodovodů neunikala voda, což se v současné době děje. Měly by se také postarat, aby v případě velkého sucha byly dostatečné zdroje vody pro zemědělství a občany. Dalším velkým problémem je úbytek orné půdy, přibývá zabetonovaných ploch a voda, která naprší nemá šanci se vsáknout. Orné půdě škodí i to, že zemědělci používají příliš těžké stroje, takže voda se do příliš zpevněné zeminy nevsákne.

Lidovky.cz: Máte informace o stavech podzemních vod?

Situace je hodně špatná. Bydlím na okraji Prahy a tam máme malý potok, který je téměř vyschlý, a to je teprve jaro. Žiji tam již několik desítek let a nikdy jsem se s podobným problémem nesetkal. Tento příklad dobře popisuje stav spodních vod. Zřejmě nejhorší stav je na Jižní Moravě a ve Středních Čechách.

Lidovky.cz: Jaký může být nejhorší důsledek dlouhotrvajícího sucha?

Kdyby se sucho stupňovalo, tak nebude dost vody pro obyvatelstvo, takže by se voda musela uzavírat v intervalech. Nejvíc zasažené by bylo zemědělství.

Lidovky.cz: Meteorologové hlásí srážky, pomůže to současné alarmující situaci?

Krátké přeháňky byly i včera a bouřky zasáhly zhruba 5 % naší plochy, což je málo. Dneska srážky budou pravděpodobně vydatnější, jelikož bude pršet i v noci. Tyto krátkodobé přeháňky problém neřeší a je otázkou, zda se období sucha bude stupňovat.

Lidovky.cz: Jaké počasí můžeme očekávat z dlouhodobého hlediska?

Bude se oteplovat a výpar vody se bude zvyšovat. Množství srážek se nebude příliš měnit a vypadá to, že srážky budou bouřkového a přeháňkového charakteru, což není vůbec dobré. Voda při bouřkách steče z krajiny, a to neprospěje zemědělství.