Přitáhneme si ledovec. Kapské město chce vyřešit problém sucha metodou připomínající spíše sci-fi

Kapské město/PRAHA Čisté, pitné vody je na zemi více, než kolik vidíme proudit řekami a rybníky. Její velká část totiž leží ladem zmrzlá v ledovcích okolo obou zemských pólů. A právě tento přirozený rezervoár se možná stane součástí řešení, které hledají Jihoafričané z Kapského Města kvůli ztenčující se zásobě vody.

Nápad jako ze scénáře katastrofického filmu se zrodil v hlavě Nicka Sloana, 57letého zambijského experta na záchranné akce. Sloane by chtěl pečlivě vybraný ledovec izolovat pomocí textilního plátna, aby zamezil jeho tání, a odtáhnout ho na pobřeží Kapského Města. Cesta by měla zabrat až tři měsíce a měřit by měla bezmála dva tisíce kilometrů. Během ní by pohyb ledovce směrem ke Kapskému Městu zajišťoval jeden supertanker a dva remorkéry, které by zužitkovaly přirozené oceánské proudy.

Šílenost? Podle Sloana jen na první pohled. „Šílené je to, jen když o tom slyšíte poprvé. Ale když se zaměříte na jednotlivé detaily, už to tak šílené není,“ řekl eventuální mozek celé operace americké televizi CBS. „Když jsme to navrhli vládě koncem minulého roku, měli to za bláznivý nápad,“ připustil Sloane pro CNN. Tomu už se přitom podobně husarský kousek povedl, když uskutečnil záchrannou akci havarované italské výletní lodi Costa Concordia.

Masa ledu by podle plánů měla být až 800 metrů dlouhá, okolo půl kilometru široká a na výšku by měla mít až 230 metrů. Takový zmrzlý gigant vážící 70 tisíc tun by pak vyprodukoval 40 milionů galonů vody na každý den v roce, což je zhruba denní spotřeba 1,2 milionu obyvatel Prahy. V případě Kapského města se jedná o třetinu celkově potřebné vody, což dělá z ledovce mnohem výhodnější řešení než odsolování mořské vody. Ledovce se navíc skládají z čisté vody, a ta by proto potřebovala jen minimum úprav, než by se dostala k Jihoafričanům. Celá operace by však byla pravděpodobně velmi nákladná, sám Sloane akci vyčíslil na 130 milionů dolarů (2,9 miliardy korun).

Nákladné, ale lepší než dojít ke „dni nula“

Obyvatelé Kapského Města se sice zřejmě těsně vyhnuli „dni nula“, kdy jim měly kohoutky definitivně vyschnout. Přesto není nebezpečí zdaleka zažehnáno a místy drakonická krizová opatření trvají dále. V hotelech mají například návštěvníci povolené maximálně 90vteřinové sprchy, ve veřejných zařízeních jsou zase odmontované kohoutky a cisterny s vodou křižují rušné ulice.

Nápad řešit nedostatek vody ledovcem měli už loni ve Spojených arabských emirátech, tehdy ale projekt selhal kvůli nedostatku peněz. Vážnost krize ale naznačuje, že Sloanova vize by možná skutečně mohla jednoho ledového obra k břehům Jihoafrické republiky přitáhnout.