Přitahuje davy, vystrašil Erdogana. Opoziční kandidát se snaží přetáhnout voliče tureckého prezidenta

ANKARA/PRAHA Ještě nikdy během své patnáctileté vlády nešel Recep Tayyip Erdogan do voleb z tak nejisté pozice jako nyní. Prezidenta oslabuje před nedělním hlasováním nejen kulhající ekonomika, ale i silný soupeř: kandidát opoziční Republikánské lidové strany (CHP) Muharrem Ince.

Ince sice zastupuje především sekulární republikány, v případě postupu do druhého kola ale i celou opoziční Národní alianci. V ní se proti Erdoganově Straně spravedlnosti a rozvoje (AKP) spojili s kemalisty i náboženští konzervativci a nacionalistická Dobrá strana vedená další prezidentskou kandidátkou, tureckou „železnou lady“ Meral Akşenerovou. A poslední předvolební průzkumy naznačují, že by se právě Ince a Erdogan mohli střetnout i v rozhodujícím druhém kole.



Kandidát republikánů se snažil vyhnout chybě, kterou udělal v minulých prezidentských volbách opoziční kandidát Ekmeleddin Ihsanoglu. Někdejšího šéfa Organizace islámské spolupráce sekulární voliči CHP nikdy nepřijali a on sám jim nevyšel nijak vstříc. Ince se naopak zaměřuje i na tradiční Erdoganovy voliče –hluboce věřící Turky a Kurdy z menších měst. Ince poukazuje na svůj skromný původ z města Yalova na severozápadě země. Na některé mítinky bere i svoji sestru nosící muslimský šátek. „Ženy nosící šátek jsou naše sestry. Nenecháme vás ale, abyste používali jejich víru k politickým cílům,“ vzkázal Ince Erdoganovi.

Ve snaze naklonit si kurdské voliče navštívil město Diyarbakir na jihovýchodě země, kde často zasahuje turecká armáda. Devátého května pak zavítal do věznice v Edirne na západě Turecka, kde Erdoganův režim vězní dalšího prezidentského kandidáta, Selahattina Demirtaşe, šéfa prokurdské Lidově demokratické strany (HDP). „Přeji mu hodně štěstí,“ řekl pak na mítinku.



Konzervativně smýšlející religiózní Kurdové až dosud volili Erdogana, po jeho vojenských ofenzivách proti Kurdům v Sýrii i v tureckém Kurdistánu by už ale jejich podporu mohl ztratit. Ince slibuje obnovení dialogu s Kurdy, zlepšení vztahů se Západem a skončení korupčního systému vlády AKP.

Čtyřiapadesátiletý Ince, který dříve působil jako profesor fyziky, přitahuje svou ostrou rétorikou davy. Takto masová shromáždění, jako bylo tento týden to v západotureckém Izmiru, dokázal až dosud přilákat jedině Erdogan. Podle odhadů deníku Hürriyet se mítinku v Izmiru zúčastnilo asi 2,5 milionu lidí. Den před volbami poté Ince v Istanbulu přitáhl dav milionu příznivců, informuje agentura Reuters.

Voličům se líbí i Inceho ostrá rétorika: hned na začátku kampaně například vyzval prezidenta, aby předložil veřejnosti vysokoškolský diplom. Na Erdoganovu obhajobu poté vystoupil jeden z novinářů blízkých vládě s tvrzením, že prezidentův diplom ukradli a zničili stoupenci klerika Fethullaha Gülena.

Prezident chce zrušit místa ve vládě, zlevní zeleninu

Největší starosti dělá Erdoganovi slábnoucí ekonomika a zvyšující se ceny. Jen v posledním měsíci stouply ceny cibule a rajčat o sto procent a prezident už musel před volbami slibovat, že povolí dovoz těchto plodin, aby mohly zlevnit. Turky rovněž znepokojuje strmý pád liry, která už od počátku letošního roku ztratila oproti dolaru pětinu své hodnoty.

Ve čtvrtek pak Erdogan oznámil, jak si představuje přechod na prezidentský systém, o němž rozhodli voliči v referendu. Prezident sníží počet ministerstev na šestnáct a vytvoří nová ředitelství, která budou přímo podřízena hlavě státu. Nové pravomoci schválené v referendu mu rovněž umožní přímo dosazovat vysoké státní úředníky i členy soudcovské rady, vyhlásit výjimečný stav i bez souhlasu parlamentu nebo navrhovat rozpočet.

Zkomplikovat by exekutivní vládnutí mohla Erdoganovi případný neúspěch vládní AKP v souběžných parlamentních volbách. Ten je podle průzkumu pravděpodobnější než to, že by Erdogan neobhájil post hlavy státu. I kdyby nevyhrál prezidentské volby v prvním kole, průzkumy mu předvídají vítězství alespoň v kole druhém.

Zda si AKP udrží spolu s nacionalistickou Stranou národní akce (MHP) většinu v parlamentu, bude nejvíce záležet na prokurdské HDP. Pokud by se totiž dostala do parlamentu, šance Erdoganovy partaje by se značně snížily. O tom, že Erdogan si vítězstvím tentokrát není jistý, svědčí i jeho včerejší prohlášení. Turecký vládce řekl, že pokud by AKP nezískala většinu, pokusí se vytvořit koalici s ostatními stranami.