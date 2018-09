Příznaky jako při chřipce. Desítka pasažérů letu z Dubaje do New Yorku skončila v nemocnici

NEW YORK Desítka cestujících linkového letu z Dubaje do New Yorku musela ve středu po přistání do nemocnice, neboť se jim během cesty udělalo zle. Podle amerických úřadů se u nich projevily příznaky podobné chřipce. Lékaři při kontrole pasažérů zjistili lehčí potíže i u dalších osob, které však nemocniční ošetření odmítly.

Letoun společnosti Emirates byl ráno místního času (po 15:00 SELČ) na newyorském Kennedyho letišti odstaven mimo příletový terminál a dorazila k němu skupina policejních vozů a sanitek. Média nejprve na základě údajů od Střediska pro kontrolu chorob a prevenci (CDC) informovala o stovce lidí se zdravotními problémy, zatímco aerolinky hovořily o přibližně desítce. Na přesném počtu se média neshodla a většinou uvádějí desítky případů. Lékaři a úředníci však z bezpečnostních důvodů kontrolovali všech 520 lidí na palubě, než ty zdravé pustili do letištní haly.



Podle televize CBS nejmenovaní představitelé aerolinek zprvu tvrdili, že se cestující přiotrávili závadným jídlem. CDC však později uvedl, že lidé měli horečku a kašel, lékaři však s jistotou diagnózu nestanovili.

„Ještě před odletem, když jsme čekali na nástup do letadla, byli někteří lidé zjevně dosti nemocní a především vůbec neměli být vpuštěni na palubu,“ řekla CBS jedna z cestujících Erin Sykesová.