Pro Rusy je žoldáctví práce snů. I když to mají zakázané, fotí si selfie s tankem, říká investigativní novinář

PRAHA Nejnovější sférou zájmů ruských vojenských sil je Afrika. Uvedla to na svých stránkách tento týden skupina ruských novinářů a občanských aktivistů Conflict Intelligence team (CIT) vedená Ruslanem Levijevem. Ze zjištění CIT vyplývá, že „začíná boj o Afriku“, především o střední a východní část. Stejně jako v Donbasu a Sýrii i v afrických zemích působí jako předvoj soukromé vojenské agentury, zejména známá Vagnerova skupina, založená a financovaná petrohradským miliardářem a člověkem blízkým Kremlu Jevgenijem Prigožinem zvaným také „Putinův kuchař“, neboť vlastní restaurace, které má ruský prezident v oblibě a údajně ho pojí s ruským lídrem osobní přátelství. Podle Levijeva je to právě tento muž, kdo platí působení vagnerovců jak ve východoukrajinském Donbasu, tak v Sýrii.

LN: Máte nepopiratelné důkazy o přítomnosti jak příslušníků pravidelné ruské armády, tak žoldáků v ukrajinském Donbasu?

Máme obrovské množství důkazů. Tím úplně nejjednodušším, ale zároveň stoprocentním je informace o člověku, který v Donbasu zahynul. Když vyzpovídáme rodiče, manželku, najdeme hrob, je vše jasné. Vedle toho někteří ruští vojáci, kteří padli v Donbasu, byli in memoriam vyznamenáni vysokými státními řády. Jsme také schopni sledovat konkrétní tank, najít ho na fotografii pořízené v Rusku, na něm sedí prokazatelně ruští vojáci a potom ten samý tank se stejnými identifikačními znaky jede ukrajinským Luhanskem. Jak se tam asi dostal?

RUSLAN LEVIJEV (32) V roce 2014 založil skupinu Conflict Intelligence Team, která se specializuje na sledování ruských vojenských operací v zahraničí. Původně se proslavil jako bloger, spolupracoval s opozičními hnutími a účastnil se řady demonstrací v Rusku.

Dnes je uznávaným mistrem v oboru investigativní žurnalistiky. Rusian Levijev vede skupinu ruských novinářů a občanských aktivistů CIT.

LN: Odkud získáváte fotografie vojenské techniky?

Náš hlavní zdroj důkazních materiálů jsou kupodivu sociální sítě. Nevěřila byste, kolik vojáků si dělá selfie, i když to mají oficiálně zakázáno. Vytvářejí si profily pod cizími jmény, ale fotografie tam dávají reálné. Vítězí touha ukázat se před kamarády, pochlubit se dívkám, jak umí držet zbraň, jací jsou to pašáci a drsňáci. Vyfotí se na pozadí svého tanku, a ještě připíší, jak tvrdě bojují. My umíme zjistit, kdo je kdo, identifikovat osobu, určit místo i čas. A pomáhá nám k tomu obyčejná lidská slabost a mužská vychloubačnost.

LN: Vaše organizace má velké zásluhy na odhalení soukromé militantní Vagnerovy skupiny. Kde jste narazili na jejich stopu?Poprvé v Donbasu. První je našli Ukrajinci, kteří v roce 2014 zachytili zprávy kolující mezi separatisty o jakési skupině Rusů, která přijela s vynikající výzbrojí. A nebyla to pravidelná ruská armáda. Plnili nejdřív funkci sanitářů lesa. Odstranili každého, kdo se mezi separatisty choval příliš nezávisle, nekoordinovaně, neposlouchal…

LN: A takové úkoly jim dával někdo z Moskvy?

Samozřejmě. Je to nelegální struktura, jejími stvořiteli jsou Prigožin a Dmitrij Utkin přezdívaný Vagner (údajně kvůli svému obdivu ke třetí říši – pozn. red.). Právě přes Prigožina jsou napojeni na Kreml a ministerstvo obrany, které je i řídí. Existují i fotografie a rozhovory se žoldáky. Víme prokazatelně, že se nyní cvičí na základně ministerstva obrany v Molkinu v Krasnodarském kraji. Na této základně sídlí i štáb Vagnerovy skupiny.

LN: Víte, kolik jich v Sýrii bojuje?

Odhadujeme, že 2500.

LN Kolik si takový žoldák může vydělat?

Řadový voják bez zkušeností vydělává tak 90 tisíc rublů měsíčně (zhruba 30 tisíc korun; průměrný plat v Rusku je kolem 35 tisíc rublů, zhruba 12 tisíc korun –pozn. red.). Velitel tanku má víc, nejvíc bere odstřelovač. Za účast ve významných a těžkých bojích dostávají vojáci prémie. Víme, že za dobytí Palmýry dostali přidáno. Pak takoví vojáci, kteří dobývají důležitá města, vydělávají 150 tisíc rublů měsíčně (zhruba 51 tisíc korun). Pro lidi z chudých regionů, odkud většina žoldáků pochází, je to mzda snů.

LN A v případě smrti rodina zemřelého vojáka něco dostane?

Ano, naše šetření prokázala, že rodina zabitého dostane od tří do pěti milionů rublů (mezi jedním a dvěma miliony korun) v hotovosti. Žádné převody na účet. Domů k vám přijede člověk od vagnerovců a na stůl vyloží balíčky bankovek. Od manželky či matky si nechá podepsat kus papíru, na kterém stojí: Přijala jsem kompenzaci za smrt svého syna.

LN Nedávno údajně vypadl z okna váš kolega Maxim Borodin. I on psal o Vagnerově skupině. Nemáte strach?

Maxim byl v jiné situaci. Žil daleko od Moskvy a o takových provinčních vraždách se ani nedozvíte. Ale když někdo zavraždí novináře v Moskvě, ví o tom hned celý svět.