Problémová Tvář vody. Snímek nominovaný na 13 Oscarů je dost možná plagiátem

LOST ANGELES Novinka režiséra Guillerma del Tora o lásce němé uklízečky a mořské bytosti si podmanil kritiku i diváky. Kromě již získaných dvou Zlatých glóbů je Tvář vody nominována i na 13 Oscarů včetně toho za nejlepší film. Problémem ale může být, že téměř naprosto stejný příběh napsal již v šedesátých letech dramatik Paul Zindel. Nejde ale o první nařčení z plagiátorství na kontě Tváře Vody. Snímek má českou premiéru naplánovanou na 15. února.

V tajném vládním výzkumném středisku v americkém Baltimoru se v roce 1962 odehraje pozoruhodný příběh. Uklízečka Elisa Espositová (Sally Hawkinsová) je po ošklivé nehodě němá. Když se ale v klikatých uličkách výzkumného centra ztratí, v jedné z kádí nalezne obojživelného muže (Doug Jones), kterého zajal podlý generál Strickland (Michael Shannon). Obojživelný muž stejně jako Elisa nemluví a tak k sobě hned od začátku mají blízko. Uklízečka se rozhodne riskovat vše a s tajemnou bytostí, do které se zamilovala, utéct.

Dojemný a hluboký příběh, který vynesl del Torovi a Vanesse Taylorové nominaci na Oscara za nejlepší scénář, ale dost možná není původní. „Šokovalo nás, že veliké filmové studio natočilo film, který úplně očividně vykrádá jednu z pozdních prací mého otce,“ stěžoval si deníku The Guardian David Zindel, syn dramatika Paula Zindela.

Paul Zindel napsal v roce 1969 drama Nech mě slyšet tvůj šepot (Let Me Hear you Whisper). V něm uklízečka v tajném výzkumném centru naváže vztah s pokusným delfínem, který následně odmítá komunikovat s kýmkoliv jiným, než s ní. Když se dívka dozví, že vědci budou delfína pitvat, rozhodne se s ním utéct.

Studio Fox Searchlight, distributoři Tváře vody, jakékoliv nařčení z plagiarismu popřeli. „Pan Guillermo del Toro nikdy žádnou Zindelovu hru neviděl a ani nečetl. Za svou dlouhou kariéru natočil deset celovečerních snímků a vždy otevřeně mluvil o svých inspiracích,“ stojí ve vyjádření studia. To je do jisté míry určitě pravda, protože del Toro již dříve otevřeně přiznal, že se pro Tvář vody přímo inspiroval snímkem Netvor z Černé laguny z roku 1954.

Paralela se Zindelovým dílem ale není prvním z nařčení z plagiátorství, které má Tvář vody na kontě. Již na přelomu loňského května a června se objevila informace, že snímek má přímo vykrádat krátký studentský film Prostor mezi námi (The Space Between Us) z roku 2015. Příběh znovu vypráví o uklízečce, která se zamiluje do obojživelného člověka a rozhodně se ho osvobodit. „Je vtipné, že já Tvář vody připravoval již delší dobu. Ve filmech Hellboy a Hellboy II: Zlatá armáda (oba od del Tora, pozn. aut.) byla také obojživelná bytost ve výzkumném akváriu. Tehdy se nad tím nikdo nepozastavil, protože ten koncept není ničím exkluzivní ani výjímečný,“ okomentoval záležitost del Toro.