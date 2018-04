ASI.JATKA: Proč je asijská rodina jako korporát a korporát jako asijská rodina?

Protože na poradách (rodinných večeřích) raději jen přikyvujete, hrajete si na mobilu, posloucháte seniora, snažíte se co nejdříve vypařit a bojíte se, že se vás na něco zeptají.

Protože je to velkej kolos, kdy se ne všichni mezi sebou znají.



Protože váš názor, jakkoliv pro vás rozumný, může být bezdůvodně odmítnut kvůli zažitým pravidlům a procesům.

Protože reportujete výše postaveným.

Protože má určitou hierarchii a vaše postavení juniora znamená, že si nemůžete příliš vyskakovat.

Protože když se firmě (rodině) daří, máte pobočky i v jiných státech.

Protože se na approval ptáte výše postavených.

Protože se od vás očekávají kvalitní kvartální výsledky (pololetní vysvědčení a mezitím nějaké ty diplomy samozřejmě).

Protože když budete hodní a šikovní, dostanete auto a počítač.

Protože na poradách (rodinných večeřích) raději jen přikyvujete, hrajete si na mobilu, posloucháte seniora, snažíte se co nejdříve vypařit a bojíte se, že se vás na něco zeptají.

Protože navenek musíte vystupovat jednotně.

Protože se stejně čeká, že v určitém věku půjdete na mateřskou.

Protože se stejně všechny drby řeší v kuchyňce.

Been there. Done that.