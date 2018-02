Proč musel zemřít Gianni Versace? Odpověď se snaží najít hvězdně obsazený seriál

Seriál American Crime Story zpracovává nejznámější americké kriminální případy. Právě vysílaná druhá série se tak zamýšlí nad otázkou smrti slavného návrháře Gianniho Versace, případem, který nebyl nikdy zcela uspokojivě vysvětlen. V seriálu hraje například Penélope Cruzová nebo zpěvák Ricky Martin.

Večer 15. července 1997 se módní návrhář Gianni Versace vracel domů z baru. Ani nestačil odemknout vstupní dveře do svého sídla. Vrah ho zasáhne do hlavy dvěma ranami z pistole. Versace na místě umírá. Případ se stal velmi mediálně sledovaným. Spekulovalo se o pomstě, nebo důsledku Versaceho domnělých vazeb na americkou mafii. Nakonec policie přijde na bohatého a výstředního mladíka Andrewa Cunanana. Než ho ale policie dopadne, tak už je pozdě - Cunanan se zastřelí stejnou pistolí, kterou chladnokrevně popravil Versaceho. Motiv Versaceho vraždy nebyl nikdy uspokojivě vysvětlen. Spekulovalo se ale také o pomstě za konec utajovaného vztahu Versaceho a Cunanana, který byl, stejně jako sám návrhář, homosexuál.

Édgar Ramírez jako návrhář Gianni Versace.

Seriál vymyslel Scott Alexander (Lid versus Larry Flint, Ed Wood) spolu s Larrym Karaszewským (Lid versus Larry Flint, Pokoj 1408). V hvězdně obsazeném seriálu hraji Édgar Ramiréz (Gianni Versace), Darren Criss (Andrew Cunanan), Penélope Cruzová (Donatella Versace) nebo Ricky Martin, který si zahrál Versaceho milence Antonia D´Amico. Jako předloha tvůrcům seriálu posloužila kniha Vulgar Favours: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History (česky kniha zatím nevyšla) od novinářky Maureen Orthové. Novinářka v knize kritizuje neschopnost amerických policejních složek najít vraha včas.

V lednu se proti druhé řadě ohradila Versaceho rodina. Podle nich s nimi filmaři naprosto nic nekonzultovali a proto by seriál měl být diváky brán pouze jako fikce. Seriál kritizoval i Versaceho bývalý milenec Antonio D´Amico. Podle něj je celá série velmi neuvěřitelná a nezakládá se na realitě. Jediný pozůstalý, který nejspíš seriál schvaluje, je Gianniho sestra Donatella.

První série pojednávala o případu bývalého hráče amerického fotbalu a herce O. J. Simpsona (Cuba Gooding jr.). Ten byl obviněn z vraždy číšníka Ronalda Goodmana a své manželky Nicole Brown Simpsonové. O. J. byl v jednom z nejsledovanějších soudních procesů moderní historie nakonec uznán jako nevinný. První série ohromila diváky i kritiku - seriál obdržel dva Zlaté glóby a devět televizních cen Emmy. Seriál diváky zaujal i tím, že si v ní jednu z hlavních rolí, právníka Roberta Shapira, zahrál John Travolta.