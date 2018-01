Proč umírali lidé v pražském hotelu? V Olympiku zemřelo 8 hostů kvůli ‚banalitě‘, lednička byla blízko zdi

PRAHA Když po sobotní 18. hodině dispečer hasičů přijímal tísňové volání o požáru v hotelu v centru Prahy, byla mu nahlášena hořící klimatizace. První jednotka byla na místě za necelé tři minuty, přesto už hořela plocha jednoho patra hotelu. Proto není zatím jasné, co tragický požár s dvěma mrtvými a devíti zraněnými, mohlo způsobit. Jak ukázal požár jiného hotelu - Olympic - příčinou může být i zdánlivá banalita.

Byl teplý pátek, 26. květen 1995. Stejně jako v případě v hotelu Eurostars David se poplach rozezněl krátce po šesté večer. U hotelu Olympic v 18:07 ohlásila elektrická požární signalizace (EPS) předpoplach z chodby v 11. patře. O dvě minuty později už čidlo u hlavního schodiště spustilo regulérní poplach, byla potvrzena přítomnost kouře a ohně, ten hlásili i na místo vyslaní dva zaměstnanci hotelu.



V 18:11 se o požáru dozvídá dispečink hasičů. První rozhodnutí: pojedou dvě jednotky, hasiči na centrále v Sokolské ulici a v Holešovicích se chvatně oblékají do zásahových obleků a za řevu sirén vyjíždí i s „žebříky“ - výškovou technikou - do Karlína. Už zdálky pozorují, jak se z oken zhruba ve středu budovy valí černý kouř.

Lidé visicí na parapatech

Dva zaměstnanci v hotelu slyší blížící se sirény a mezitím se snaží o nemožné. Hasícími přístroji zvládnout ohnivé peklo, které v 11. patře vypuklo v místnosti pokojské. Šlehající plameny je nakonec přinutí utéct, dokáží předtím ale zburcovat hosty v mnoho pokojích a zachránit jim tak život.

Ohořelé chodby.

V 18:16, pět minut po ohlášení, jsou na místě první hasiči. Václav Kratochvíl z centrály se ujímá velení a okamžitě žádá na místo velký počet posil. Část hasičů běží s hadicemi dovnitř schodištěm, další připravují zásah z automobilových žebříků. Uvnitř zakouřeného hotelu se snaží hasiči najít uvězněné lidi a zároveň hasit oheň. Jedovaté zplodiny hoření zamořují celou horní polovinu hotelu. Evakuace více než sta hostů je tak velmi obtížná.

Uvnitř některých pokojů je nedýchatelno, proto se hosté, většinou cizinci, snaží zachránit tím, že vylezou z oken a všemi silami se drží parapetů. „Nám tak nezbylo nic jiného než čekat, než se k nim naši hasiči dostanou z pokoje. Podobné objekty totiž při stavbě nepočítaly s místem na postavení hasičské výškové techniky. Museli jsme se k nim nejprve dostat a pak jim dát dýchací přístroj,“ popsal zásah Kratochvíl.

od 18.20 probíhá vyhledávání osob a evakuace. To už jsou na místě téměř všechny pražské jednotky. Přijela i smíchovská stanice. A právě hasič ze „sedmičky“ - Václav Syblík našel v jednom z pokojů velkou skupinu hostů. Pokoj utěsnil mokrými prostěradly a když to bylo možné, vyrazil okno a zůstal s hosty do doby, než je vysvobodili jeho kolegové. „O tomto profesionálním přístupu pražského hasiče psali zachránění v děkovných dopisech, zaslaných tu presidentu republiky, tu prostřednictvím velvyslance ČR nebo přímo řediteli HZS hl.m.Prahy,“ napsali pražští hasiči na svém webu.



„Pošlete vrtulníky“

V 18:32 první sanitky odváží intoxikované hosty do nemocnic. Obrovské množství uvězněných lidí vysoko nad zemí, to všechno v prostředí, kde není kvůli kouři nic vidět. Velitel zásahu si v 18:41 žádá pomoc i ze vzduchu. K hotelu Olympic postupně přilétají tři vrtulníky, hasiči se snaží za jejich pomoci evakuovat lidi i ze střechy.



Právě na střeše hotelu zdravotníci a lékaři za pomoci hasičů rozjíždí svůj „koncert“, snaží se resuscitovat mnoho lidí, jejichž srdce nebije. U tří hostů se oživovací pokusy ukáží být marné, čtvrtý člověk umírá ve vrtulníku cestou do nemocnice. Hasiči později nachází v pokojích další dva lidi, kterým se nepodařilo před jedovatým kouřem uniknout. I přes obrovskou snahu lékařů další dvě ženy zemřely v nemocnici.

Osm mrtvých (tři Belgičanky, dvě Finky, dvě Američanky a Němec) a 34 zraněných znamenalo tehdy nejhorší pražský požár v dějinách (překonal ho až v roce 2010 požár na Florenci, kde uhořelo devět bezdomovců). Mezi zraněnými byli i dva hasiči. Kromě 8 pražských jednotek v Olympicu pomáhali i kolegové z Kladna. Celkem z hotelu hasiči zachránili přes 100 lidí.

Utěrky na ledničce

Vyšetřovatel HZS Praha Václav Hladík pak spolu s další kolegy popsal příčiny tragédie. „Podle svědeckého ohniska bylo brzy ustaveno ohnisko kriminalistické a v něm nalezeny zbytky elektrické chladnice. Prohlídkou obdobných místností v nezasažené části hotelu nalezli členové týmu chladnice instalované po stoly, přiražené k dřevěnému ostění s minimální možností odvětrávání. V Kriminalistickém ústavu byly provedeny zkoušky se stejnou chladnicí a bylo zjištěno, že teplota trubky nad chladicím agregátem, kde se chladivo odpařuje, dosahuje za 10 minut provozu na volné ploše teploty 130°C. Jak bylo zjištěno, na chladničku byly odkládány textilie (např. utěrky) a časopisy. Při minimálním odvodu tepla se toto hromadí v hořlavých materiálech až dosáhne teploty potřebné k iniciaci plamenného hoření a tak došlo k požáru i v tomto případě.“

Požár se podle Hladíka rychle šířil i proto, že v podhledech chodby byl hořlavý materiál a stejně tak koberce pomáhaly k šíření plamenů. „Navíc v prostoru schodiště vznikl tzv. komínový efekt, který šíření požáru ještě napomohl. Porušení předpisů lze spatřovat v obložení chladnice hořlavým materiálem, kdy byla zakryta trubka nad chladičem chladnice,“ stojí v jeho zprávě.



Proč začal v sobotu večer hořet hotel Eurostar David v Náplavní ulici, se zatím můžeme jen dohadovat. Jisté je, že se i tentokrát díky profesionální práci HZS Praha a ZZS Praha podařilo zachránit mnoho lidských život. Záchranáři dokonce museli čtyři lidi resuscitovat, třem z nich netlouklo srdce. Všechny se podařilo zachránit, leží na ARO několika pražských nemocnic. Zranili se i dva hasiči, jeden má středně těžké, druhý lehké zranění.



„V neděli se do hotelu vrátí hasičtí a policejní vyšetřovatelé a také kolegové z odboru požární prevence. Budou pátrat dál po příčinách požáru,“ řekl serveru Lidovky.cz Martin Kavka, který je tiskovým mluvčím pražských hasičů a zároveň šéfem vyšetřovatelů.