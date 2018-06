Procházka Sapou s Asi.jatkou. Kde koupit čerstvou zeleninu a kde si dát nejlepší pho?

Sapa, lidově Malá Hanoj, Pražská Hanoj či Malý Saigon, je vietnamské velkoobchodní centrum a tržnice, označované médiiza město ve městě, působící od přelomu let 1999 a 2000 v areálu bývalého písnického masokombinátu a libušské drůbežárny v Praze. Bývalý masokombinát spadá hlavní částí do Písnice, nejvýchodnější částí do Kunratic.Areál Sapy vznikl spojením písnického masokombinátu a drůbežáren Xaverov. Opakovaně v ní zasahovali policisté a celníci, kteří objevili padělky značkového zboží za stamiliony korun. Podle Bezpečnostní informační služby se v Sapě perou špinavé peníze.