Bránil přítele na protiputinovské demonstraci. Skončil v cele, dnes je bez peněz a bez práce

MOSKVA/PRAHA Inženýr ekonomie, fotbalový fanoušek a také otec dvou dcer. Muž, který si umí stát za svým. I když za to zaplatil třemi a půl lety svobody. Alexander Margolin říká, že si žil svůj obyčejný ruský život. Až do 6. května roku 2012.

„Ve vazbě to bylo horší než v lágru. Cela připomínala plynovou komoru a odejít nelze. V lágru taky chlapi kouří, ale u každého baráku je malý prostor, kam můžeš během dne vyjít. Jo, pracovat můžeš. Ale třeba v naší zóně bylo uvězněno 1500 lidí. A práce bylo jen pro 300. Ale komu se povedlo dostat se na práci do průmyslové části lágru, mohl si užít takovou malou iluzi svobody. Mně se to povedlo. Stal jsem se krejčím,“ vypráví.

Drama Alexandra Margolina začalo ve chvíli, kdy mu zatelefonoval jeho přítel Dmitrij Ševskij. Oba chodili rádi na fotbal, fandili klubu CSKA. Ale tentokrát se domluvili, že půjdou na protest takzvaný pochod milionů. Demokratické strany ho svolaly na moskevské Balotné náměstí. Lidí přišlo hodně. Volby parlamentu i prezidenta byly podle nich tak zfalšované, že už nelze sedět doma se založenýma rukama. Mysleli si to i Saša Margolin a Míťa Ševskij. Nepovolené shromáždění ale rozehnala policie.

Bili lidi hlava nehlava

Bylo 6. května, krátce před osmou moskevského času. Oba muži byli součástí velkého davu, který se na Balotném náměstí tísnil. Policie uzavřela východy z prostranství a začala lidi stlačovat do středu náměstí. „Vrhali se mezi nás a obušky bili lidi hlava nehlava,“ vzpomíná Alexandr na chvíle, které v něm dodnes vyvolávají vztek.

„Jeden omonovec (příslušník speciálních jednotek OMON – pozn. red.) povalil mého přítele na zem a začal ho mlátit. Šel jsem ho bránit. Nikdy jsem nepopíral, že jsem toho omonovce praštil. Byla to ale sebeobrana! To i náš zákon povoluje. Já bránil svého přítele. Ten omonovec ho mohl zabít!“ Alexandr nebyl politicky aktivní, nepatřil mezi aktivisty ani sympatizanty některé z opozičních stran. Chtěl pouze vyjádřit nespokojenost s tím, jak režim Vladimira Putina zachází s občany.

Na místě byly zatčeny čtyři sta demonstrantů. Postupně bylo zahájeno trestní řízení v třiceti případech. Alexandr Margolin se vrátil poněkud rozrušen domů ke své ženě a dvěma malým dcerám. O tom, co prožil, jim raději nevyprávěl. Měly by špatné sny.

Málo potrestaných

Za devět a půl měsíce poté si pro něj přišlo policejní komando. Předtím Alexandr Ščukin, šéf hlavní vyšetřovací správy Vyšetřovacího výboru RF, prohlásil: „Je nezbytné rozpracovat nejméně 600 osob, které byly zadržené 6. května, a obvinit je z trestných činů.“ Obránci lidských práv jsou přesvědčeni, že po první vlně zatýkání se „někomu hodně nahoře“ zdálo, že potrestaných je málo. A byl vydán příkaz, kterým byla zahájena druhá vlna.

20. února 2013 Alexandr přestal být svobodným občanem. Zprvu si myslel, že vyvázne s podmínkou. „Nikdy jsem nebyl trestaný, pracoval jsem jako zástupce ředitele velkého vydavatelství, žena byla doma s dětmi. Byl to pro nás šok i existenční katastrofa.“

Před soudem stanul inženýr Margolin až 14. dubna 2014. Jediným svědkem byl příslušník jednotek OMON Bažanov. Tvrdil, že Margolin ho povalil na zem a dvakrát ho kopnul. Prý to bolelo přesto, že kromě speciálního ochranného oděvu měl i neprůstřelnou vestu. Za útok na příslušníka policie dostal tři a půl roku nepodmíněně.

Holky vyrostly bez mne. Ale jsou fajn

Nikdy na ně nezapomene. „Nejdřív jsem seděl v Moskvě, v Butyrce. V maličké cele s dalšími deseti lidmi, procházka maximálně hodinu denně. Se zločinci, stejně jako já. Cele se říká ve vězeňském slangu chata. Tak často jsem byl v chatě jediný, koho nezavřeli za drogy.“

Pro Alexandra bylo nejhorší, že neviděl své děti. Jen párkrát je manželka přivedla, aby je spatřil přes sklo. „Vyrostly beze mne a to je na mém příběhu to nejhorší,“ říká. „Ale jsou to fajn holky“.

„Lágr byl lepší, než vazba. Tady se můžeš víc pohybovat, stýkáš se s mnohem větší počtem lidí, je tady chrám, kam můžeš jít třeba každý den na mši. Ale hlavní je na ruském lágru to, že za peníze si koupíš úplně všechno. Záleží na tom, kolik jich máš. A tak tam seděli i lidi, kteří nedělali vůbec nic, měli k dispozici mobil a řídili odtamtud své „byznysy“. Já jsem měl na rozdávání maximálně cigarety a kafe, nebo bonbóny. I za to jsem si mohl koupit nějaká privilegia. Různé dárečky jsou v lágru strašně důležité, protože někdo něco udělá pro tebe, a ty mu za to dáš pár cigaret, tím vznikají lágrové vztahy a jakási hierarchie. Přežít to všechno ve zdraví vyžaduje dobrou orientaci v táborových hodnotách.“

Sehnat práci? Nemožné

9. února 2016 byl podmíněně propuštěn. Dodnes je bez práce, bez peněz. Byla mu zabavena preventivně dvě osobní auta, ačkoliv se později jeho vina v trestní věci poškozování veřejného majetku neprokázala, už mu je nikdo nevrátil.

„Jsem kriminálník, šestačtyřicet let, navíc v mém oboru, v polygrafii, je těžká krize. Tištěná média umírají. Takže sehnat práci v oboru? Nemožné. Můj život je teď úplně jiný. Živím se, jak se dá. Třeba zkouším dělat domácí konzervy. Hlavně, že jsem doma s dětmi a ženou. Pokud bude zase důvod vyjít do ulic, půjdu. Myslím, že půjdu,“ říká Margolin.