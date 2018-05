Proruský český prezident Zeman svými výroky nahrál ruské propagandě, píší na Západě

PRAHA Východní, především ruská média využila výroky Miloše Zemana ke zpochybnění stanoviska britské vlády ke kauze Skripal, tvrdí západní média.Ty si všímají nejen Zemanových slov, ale také dopadu, který by mohla mít či toho, že prezidentovo stanovisko podle nich poněkud protiřečí názoru odborníků.

Ze západních médií si slov českého prezidenta všimly například americký The Washington Post nebo britský The Daily Mail. Oba deníky označují Miloše Zemana za proruského prezidenta, jehož výroky podpořily ruskou propagandu. The Daily mail zároveň poukazuje na reakce především ze strany Rusů, které podrývají stanovisko Velké Británie, která dlouhodobě Rusko obviňuje z výroby novičoku.



Další britský deník The Independent píše: „Pan Zeman je známý tím, že je prorusky orientovaný. Jeho neuvážená slova o tom, že se novičok vyráběl na území České republiky využil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, který na základě těchto slov napadl ‚nepodložený postoj‘ britské vlády v této aféře.“

The New York Times poukazují na to, že Zemanova slova o výrobě novičoku jsou chybná: „České ministerstvo zahraničí potvrdilo, že se jednalo o mikrosyntézu několika málo mikrogramů látek, mezi nimiž byl i novičok či plyn, který se jmenuje sarin. Podle mezinárodní smlouvy se tedy nejednalo o výrobu a látky se nemohly z laboratoře dostat ven.“

Německý Deutche Welle (DW) si všiml, že se český premiér v demisi Andrej Babiš dříve ohradil proti obvinění ze strany Kremlu, že byl novičok na našem území vyráběn. „Český předseda vlády Andrej Babiš nejenže v březnu vehementně odporoval tomuto nařčení, ale Češi dokonce podpořili Velkou Británii v této věci tím, že vyhostili tři ruské diplomaty ze svého území,“ napsal DW.

Prezident Miloš Zeman ohledně novičoku promluvil v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. „Závěr je, že u nás byl vyráběn a testován novičok, byť v malém množství a poté zničen. Je pokrytectví předstírat, že tomu tak nebylo,“ prohlásil prezident. Zemanovi podle jeho slov nevadí, že se tak dělo, za pokrytecké považuje předstírat, jako by se nic takového nedělo. „Lžeme si do vlastní kapsy,“ uvedl český prezident.



Rusko a východní média se těchto slov chytla a vyložila si je po svém: „Mlha je rozptýlena a četné lži premiérky Theresy Mayové jsou čím dál jasnější,“ stojí například ve facebookovém prohlášení na



Novičok byl použit 4. března v anglickém městě Salisbury při útoku na ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Julii Skripalovou. Oba útok přežili, což se podle expertů často nestává. Od té doby bylo z různých zemí Evropské unie a NATO vyhoštěno několik desítek ruských diplomatů, na což Rusko zareagovalo stejným způsobem, tedy vyhoštěním stejného počtu západních diplomatů.



Velká Británie viní Rusko z výroby novičoku, jeho skladování a také ze samotného útoku na Skripala. Rusové obvinění dlouhodobě odmítají a poukazují na to, že se látka mohla vyrábět i jinde. Česká republika byla jedním ze států, které ruské ministerstvo zahraničí jmenovalo jako možné místo původu. Zemanova slova jen přilila olej ohně a podpořila ruskou propagandu. Tak to aspoň vidí západní média.