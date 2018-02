HOLÝŠOV U brány fabriky EvoBus se střídá jeden kamion za druhým. „Stali jsme se takovým mezinárodním centrem,“ pyšní se Jan Mendřec, starosta pětitisícového Holýšova na Plzeňsku. Jenže ve stínu prosperujícího podniku se krčí osm ubytoven, v nichž bydlí převážně agenturní zaměstnanci z Balkánu. Kvůli nim panuje mezi obyvateli, jak zjistil server Lidovky.cz na místě, obava o bezpečnost.

Zhruba dvě minuty jízdy autem od městského úřadu stojí továrna na výrobu autobusových skeletů, která prochází masivním rozšířením a která zaměstnává kolem 230 cizinců z různých zemí světa, především Bulharska.

Jde o podobný příběh jako u již proslulého závodu automobilky Škoda Auto v Kvasinách. Obyvatelé Holýšova na Plzeňsku, které je pověstné nízkou nezaměstnaností, si kvůli tomu nyní stěžují na ztrátu bezpečí.

Podle místních se z ubytoven ozývá v noci křik a v přilehlých ulicích se prý pravidelně potácí podnapilí lidé, kteří hulákají na kolemjdoucí a podle některých pískají na ženy. Někteří obyvatelé se reportérům serveru Lidovky.cz svěřili i s tím, že na sociálních sítích četli o údajném znásilnění v okolí jedné ubytovny, třebaže policie takové informace popírá. I přímo u starosty si mnozí stěžují na to, že už se ve městě už necítí bezpečně.

„Určitě je to problém. Dělaj bordel, chlastaj. V práci je to ale v pohodě,“ řekl přímo u vchodu do továrny jeden ze zaměstnanců. Další z obyvatel Holýšova tvrdí, že „by bylo nejlepší, kdyby tu (agenturní zaměstnanci - pozn. red.) vůbec nebyli“. Postěžoval si na údajné násilí a krádeže, ačkoli ani to policejní statistiky nic z toho neevidují. „Nás se to zatím netýká, ale je pravda, že kolem ubytovny u supermarketu jsou hodně slyšet,“ líčí zas mladá obyvatelka.

Rozšíření fabriky

EvoBus je největší evropská pobočka koncernu Daimler, která značkami Mercedes-Benz, Setra, OMNIplus a BusStore obsluhuje trh s autobusy. Nová hala počítá s délkou až čtvrt kilometru na délku a plánuje zvýšení produkce až o tři tisíce skeletů ročně. Namísto nynějších 640 zaměstnanců bude potřeba přes 1100 pracovníků.

Co se v Holýšově vyrobí, putuje rovnou do Německa. Ačkoli předchozí informace značí, že jde o prosperující oblast, město kvůli byznysu bojuje s řadou problémů. Server Lidovky.cz město Holýšov, které je rozšiřováním produkce bezprostředně ovlivněno, navštívil, aby zjistil, jaký reálný vliv má průmyslová oblast v okolí Domažlic na tamní obyvatele. A to nejen proto, že okolní silnice brázdí jeden nákladní vůz za druhým.



Ve městě bydlí podle městské statistiky celkem 360 příslušníků cizí národnosti. „Jde o 18 různých státních národností,“ ukazuje na tabulku v dokumentech starosta Mendřec. Někteří se ale do Holýšova přistěhovali i s rodinami, bydlí v bytech a pracují v metropoli.

Kvasiny Holýšovská fabrika připomíná příběh závodu automobilky Škoda Auto v Kvasinách na Rychnovsku, kde ovšem masivním nábor nových pracovníků už skončil.. Továrna za poslední tři roky zvýšila počet pracovníků o více než 3000 na více než 8500 lidí. Masivní růst závodu související s rozvojem výroby vozů segmentu SUV začal již v roce 2015.

Češi už o práci v rychle rostoucích firmách v průmyslové zóně směrem k hranicím s Německem už nemají zájem. Práci většinou už mají, těm nezaměstnaným podle některých hlasů zase nevyhovují pracovní podmínky. Oblast Domažlicka je proto proslulá nízkou nezaměstnaností, téměř nejnižší v Česku.

Například jen v Holýšově se její hranice pohybuje pod dvěma procenty. „To, že lidé mají práci, přináší mnoho pozitiv. Město bohatne, lidé bohatnou. Ovšem souvisí to i s tím, že nám tu firma EvoBus přistavuje halu, chce zvýšit výrobu a chce také zvýšit počet zaměstnanců.“

Nyní zaměstnává kolem 230 zaměstnanců cizího původu, kteří bydlí převážně na ubytovnách v Holýšově. Těch je po městě celkem osm.

Čísla související s rostoucím podnikem EvoBus, s nimiž každý měsíc pracuje starosta Holýšova, jasně ukazují, že město zažívá v posledních měsících výrazné změny. Jako šéf města proto preventivně povolal kvůli stížnostem obyvatel policejní hlídky, třebaže počet případů řešených bezpečnostními jednotkami stále klesá.

„Policisté nyní zintenzivnili dohled v místech, kde se shromažďují hlavně děti. V žádném případě nedošlo ke zvýšení kriminality. Snažím se to řešit preventivně. Nebudu, s prominutím, čekat, až tady někdo ublíží dítěti. Kolem tohoto ale vzniká mnoho fám ze strany obyvatel. Občany můžu ujistit, že k ničemu trestnému u nás nedochází,“ řekl starosta Mendřec.

Křik a alkohol

Zároveň ale přiznává, že po konzumaci alkoholu v podnicích skutečně dochází k narušování nočního klidu. Jde ale „jen“ o přestupky, nikoli trestnou činnost. „Ti pracovníci pracují stylem třikrát osm hodin. Osm hodin v práci, osm hodin spí a osm hodin jsou v hospodě,“ říká starosta s tím, že v tomto roce město plánuje nainstalovat do ulic kamerový systém.

Mluvčí společnosti EvoBus s centrálou v pražské Ruzyni Zuzana Schneyderová-Kubaniková se ale k záležitosti nechce vyjadřovat. Vedení firmy čeká na výsledky policejního šetření k údajným incidentům, které nechce blíže popsat. Do té doby nechce nic komentovat.

Továrna EvoBus sídlí v Holýšově na Plzeňsku.

Podle policejní mluvčí z Holýšova Dagmar Brožové nedošlo v posledních měsících k žádnému trestnému činu, který by spáchal agenturní zaměstnanec EvoBusu. Zmínila „jen“ obnažování na dětském hřišti, které se stalo v minulém roce či občasné narušování nočního klidu.

Ačkoli se většina obyvateli nahlášených přečinů neprokázala, město eviduje aktivity cizinců, které některým místním nahání strach.

Server Lidovky.cz se vydal přímo i za cizinci na tři místní ubytovny. Chtěl se jich zeptat, jak se jim s výtkami spoluobyvatel žije a zda si zmiňovaný problém uvědomují, či nikoli. Nikoho ze zaměstnanců-cizinců firmy ale reportéři v dopoledních ani odpoledních hodinách nezastihli. Do továrny, kde zaměstnanci cizího původu zrovna pracovali, je zástupci společnosti nechtěli pustit.

Slovo starosty

Starosta situace nechce podcenit. „Měli jsme tu jeden mravnostní přestupek jednoho bulharského pracovníka, který se obnažoval na dětském hřišti. A na základě tohoto jednoho problému jsme požádali o pomoc krajské policejní ředitelství v Plzni, které nám vyšlo vstříc. Každý měsíc máme minimálně jednu schůzku,“ vypráví před reportéry Mendřec.

Ostatně o tom informoval již dříve obyvatele i v Holýšovském zpravodaji v jednom z posledních vydání. „V minulém čísle jsem vás informoval o opatřeních, která by měla řešit určité obavy občanů města z bezpečnostní situace v našem městě. Uskutečnily se již dvě schůzky vedení města se zástupci krajského ředitelství policie (v Plzni - pozn. red.), cizinecké policie i obvodního oddělení Holýšov s cílem reagovat na určité obavy obyvatel města,“ napsal v rubrice Slovo starosty.



Situaci nebagatelizuje ani policie. „Společně se starostou města Holýšov Mgr. Janem Mendřecem a dalšími zástupci města hovořili o bezpečnostní situaci v Holýšově a jeho okolí, rovněž o bezpečnosti silničního provozu, ale také o trestné činnosti, o cizincích zaměstnávaných prostřednictvím pracovních agentur v průmyslové části města a o budoucí spolupráci. Shodli se na další úzké spolupráci a určili si termín další schůzky,“ uvedla holýšovská policejní mluvčí Dagmar Brožová.