Median: Okamura a Piráti posilují, na úkor favoritů. ANO by vyhrálo s 25 procenty

Podpora ANO, ČSSD i KSČM se podle posledního předvolebního průzkumu agentury Median před začátkem zákazu zveřejňování odhadů volebních výsledků od září mírně snížila. Podobně klesala i podpora TOP 09 k aktuálním šesti procentům hlasů. Těžili z toho Piráti a hnutí SPD Tomia Okamury, kteří mají vyšší podporu mezi mladšími voliči. ODS a KDU-ČSL by místa ve Sněmovně uhájily. Vyplývá to z průzkumu agentury Median.

Vítězem voleb by i v první polovině října bylo jasně hnutí ANO, přestože by se v porovnání se zářijovým průzkumem jeho zisk snížil z 27 na 25 procent. Podobně druhou ČSSD by volilo 12,5 procenta voličů (o jeden procentní bod méně) a KSČM by získala 10,5 procenta hlasů (o dva procentní body méně).

Nejmenší ztrátu půl procentního bodu utrpěla ODS (aktuálně devět procent), KDU-ČSL si naopak stejnou měrou polepšila na 6,5 procenta. Občanské demokraty by díky nárůstu o tři procentní body předstihlo Okamurovo hnutí (nyní 9,5 procenta), lidovcům odskočili Piráti ze šesti na 8,5 procenta.

Podpora stran se může v posledním předvolebním týdnu velmi měnit. Zatímco TOP 09 a KDU-ČSL si vstupem do Sněmovny nemohou být jisté, poslance by mohli mít i Starostové a Zelení, pokud k volbám přimějí své voliče, uvedl Median.

Účast u voleb deklarovalo v první polovině října 64 procent dotázaných, což je v porovnání se zářijovým průzkumem o čtyři procentní body více. „Jen 46,5 procenta lidí si ale bylo účastí jisto,“ upozornil Median.