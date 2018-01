Zeman ani Drahoš nemají ve druhém kole výraznou převahu, tvrdí nový průzkum

PRAHA Výraznou převahu nemá podle průzkumů ve druhém kole prezidentských voleb ani současný prezident Miloš Zeman, ani jeho soupeř Jiří Drahoš. V jednom průzkumu konaném po prvním kole dalo více lidí hlas Drahošovi a ve druhém zase mírně převážily hlasy pro Zemana.

Z prvního kola, které se konalo 12. a 13. ledna, postoupil Zeman s 38,56 procenta hlasů a Drahoš s 26,60 procenta. Druhé kolo se koná 26. a 27. ledna.



Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro Mladou frontu Dnes, který se uskutečnil až po prvním kole voleb, by bývalému předsedovi Akademie věd ČR Drahošovi dalo hlas 47 procent voličů. Zemana by volilo 43 procent lidí. V průzkumu agentur Median a Kantar TNS pro Českou televizi - také z doby po prvním kole - byly šance obou kandidátů vyrovnanější. Zemana by volilo 45,5 procenta lidí a Drahoše 45 procent.

Volby tak mohou značně ovlivnit nerozhodnutí voliči, kterých je výrazný podíl. Podle obou průzkumů zhruba desetina voličů neví, kterému ze dvou kandidátů postupujících do druhého kola dát hlas.

Před prvním kolem byly Drahošovy šance vyšší

Zmíněné agentury zjišťovaly možné výsledky Zemana a Drahoše ve druhém kole i začátkem ledna ještě před prvním kolem voleb. V té době byly Drahošovy šance na vítězství mírně vyšší. Podle tehdejšího průzkumu STEM/MARK by Drahoš dostal 48 procent hlasů a Zeman 42 procent. V průzkumu Medianu a Kantar TNS měl tehdy Drahoš 48,5 procenta a Zeman 44 procent.



Agentury STEM/MARK a Median také ve dnech konání prvního kola zjišťovaly pro Institut pro Demokracii 21, kolik voličů ostatních kandidátů by ve druhém kole přešlo k Zemanovi, či Drahošovi. Zhruba tři čtvrtiny voličů většiny nepostupujících kandidátů na prezidenta by podle průzkumu získal Drahoš. Při propočtu z množství voličů kandidátů v prvním kole by tak Drahoš dostal zhruba 2,62 milionu hlasů a Zeman 2,29 milionu.

Nejpravděpodobnější je těsné vítězství Drahoše

Výrazný rozestup není mezi oběma kandidáty ani v modelu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Výzkumníci fakulty vypočítávají z předvolebních průzkumů a ze sázkových kurzů pravděpodobnost vítězství. V pondělí bylo dle pravidelně aktualizovaného modelu pravděpodobnější vítězství Drahoše. U něj činí pravděpodobnost výhry ve volbách 55,31 procenta, kdežto u Zemana 44,69 procenta.



„Některá média model interpretují tím způsobem, že Drahoše považujeme za jasného favorita. Tak to ale zdaleka není, protože (jeho) šance na vítězství je jen lehce nadpoloviční,“ uvedla Zuzana Havránková z Univerzity Karlovy. „Nejpravděpodobnějším výsledkem voleb je těsné vítězství Jiřího Drahoše. Nelze ale vyloučit jak silnější Drahošovo vítězství, tak naopak těsné vítězství Miloše Zemana,“ doplnila.

Průzkumy k vyhlídkám finalistů voleb je možno naposledy zveřejnit v pondělí.