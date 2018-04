První Babišova reakce na nálet v Sýrii byla krátkozraká, řekl Zeman

PRAHA Útok proti jakékoli zemi může být veden jen se souhlasem Rady bezpečnosti OSN, prohlásil v neděli český prezident Miloš Zeman. Reagoval tak na sobotní nálet USA, Británie a Francie na syrské cíle po použití chemických zbraní v zemi.

Zeman také uvedl, že první reakce premiéra Andreje Babiše (ANO) na nálet byla krátkozraká. Babiš v sobotu uvedl, že spojenecký zásah byl nevyhnutelný. V neděli po schůzce se Zemanem řekl, že nálet nic neřeší.



Zeman v rozhovoru na rozhlasové stanici Frekvence 1 označil nálet za kovbojskou akci. Podle něj brání návratu uprchlíků do Sýrie, který už začíná.

Podle českého prezidenta Západ „rozvrtal“ Blízký východ. Zmínil invazi do Iráku a do Libye. Podle něj zasahování do Sýrie znamená třetí opakování stejné chyby.



Zeman: Vládu se podaří sestavit do konce června

Zeman si je jistý, že se napodruhé podaří sestavit vládu do konce června. Podle něj jsou už jen dvě možnosti vládního uspořádání: menšinová koalice ANO a ČSSD podporovaná KSČM, nebo jednobarevná vláda hnutí ANO, kterou by podpořily KSČM a SPD.



Zeman se v neděli setkal s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), který jednání o sestavení vlády vede. Po schůzce řekl, že není na něm, aby vládu sestavoval. Ať mu Babiš přinese jakoukoli ze dvou zmíněných variant, podepíše ji.

O možnosti vzniku úřednické vlády Zeman s Babišem také okrajově probírali. Podle prezidenta je to možnost jen v případě, že by nevyšly žádné jiné varianty.

Zeman chce 28. října udělit státní vyznamenání exšéfce Energetického regulačního úřadu Vitáskové. Chce ji ocenit za boj proti tzv. solárním baronům.