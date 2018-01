První debata byla ve znamení křiku a vulgarit. V Rudolfinu by mohl být duel důstojnější

PRAHA Zatímco první debatu pořádanou komerční stanicí ovládly emoce, druhá diskuse v režii České televize by mohla navrátit prezidentskému duelu důstojnost. Svědčí o tom alespoň výběr a obsazení sálu, kde bude debata probíhat. Do Rudolfina na břehu Vltavy v Praze je pozváno výrazné méně hostů. Od moderátorky Světlany Witowské se navíc neočekává, že by vyzývala hosty v sálu, aby dávali najevo své emoce.

Když probíhala první debata mezi Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem, byla před Hudebním divadlem v pražském Karlíně přítomna policejní hlídka. Ačkoli nedošlo k žádným vážným potyčkám, lidé na ulici se hádali kvůli tomu, jakého kandidáta preferují.



Server Lidovky.cz zachytil atmosféru nejen v sále divadla, kde publikum hulákalo během celé debaty, ale také venku na ulici. Tam mnohdy hádky mezi stoupenci obou táborů působily jak verbální potyčky na fotbalovém zápase.

V Rudolfinu na Starém Městě by situace mohla být klidnější. Už jen proto, že na debatu bylo pozváno výrazně méně hostů. V publiku budou jen nejbližší podporovatelé jednotlivých kandidátů.

„Každý z kandidátů si může přivést 30 příznivců. Na místě bude přítomna hradní ochranka i bezpečnostní služba, kterou zajišťuje pořadatel, tedy Česká televize. Oba kandidáti mají v Rudolfinu připravené své vlastní zázemí,“ uvedla mluvčí veřejnoprávní televize Karolína Blinková.

Tuto informaci potvrdila i policie. „Pražská policie v souvislosti s akcí v Rudolfinu přijala standardní bezpečnostní opatření k zajištění veřejného pořádku a dopravy v dotčené lokalitě,“ uvedla mluvčí Andrea Zoulová.

Dramaturgie debaty ČT necílí na emoce, ale na výměnu názorů prezidentských kandidátů. I to by mohlo prospět dialogu mezi kandidáty.



Zvolení TGM

Výběr Rudolfina coby místa k diskusi není náhodný. Budova v minulosti sloužila například pro potřeby československého Národního shromáždění. To zde zasedalo od roku 1919 do 1941. V roce 1920, 1927 a 1934 byl v Rudolfinu zvolen prezidentem československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Dnes je budova sídlem České filharmonie a Galerie Rudolfinum.

Debatu bude moderovat novinářka Světlana Witowská. Česká televize původně počítala s tím, že ji povede Václav Moravec. Ten tuto nabídku nakonec odmítl. Mimo jiné se obával, že by mohl být „hromosvodem“, po kterém se bude valit kritika na ČT zejména ze strany současné hlavy státu Miloše Zemana. A to s ohledem na to, že prezident Českou televizi kritizuje dlouhobě.